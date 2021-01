El PP quiere que Rojo aclare cuál ha sido su papel como alcalde en la gestión del temporal Filomena

lunes 25 de enero de 2021 , 13:50h

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, ha informado esta mañana en rueda de prensa de la solicitud registrada en el día de hoy para la celebración de un pleno extraordinario. El objetivo pasa por analizar la gestión llevada a cabo por el alcalde Alberto Rojo y la respuesta dada por el gobierno municipal antes, durante y después de la emergencia climática acaecida en Guadalajara por la borrasca ‘Filomena’.



Jaime Carnicero ha afirmado que esta “nueva crisis ha vuelto a poner de manifiesto “la falta de liderazgo e iniciativa” de Alberto Rojo al frente del Ayuntamiento de Guadalajara. “Consideramos especialmente grave las manifestaciones que ha ido realizando Rojo durante el temporal tendentes a confundir a la ciudadanía como por ejemplo cuando manifestó el 11 de enero que la ciudad estaba transitable de punta a punta y que el miércoles se habría actuado en todas y cada una de las calles”. “Debe aclarar si la finalidad era el engaño o, peor aún, el desconocimiento de la situación real de la ciudad que gobierna”, ha añadido Carnicero.



“Rojo se esconde y no quiere dar la cara, no como otros alcaldes que ‘motu proprio’ han decidido comparecer en el pleno para dar las explicaciones oportunas de la situación durante esos días”, ha dicho Carnicero quien ha incidido en la “necesidad” de que “el alcalde dé explicaciones sobre lo que se ha visto como ausencia de gestión absoluta y falta de iniciativa por parte de Rojo”. Ante situaciones excepcionales como esta, “se necesitan políticos con altura de miras, que se pongan al frente y cojan el timón, y no un alcalde que ha estado escondido en casa y que tan solo se movió en los peores días del temporal de su casa a la sede de la Policía”.



Desde el Grupo Popular se considera “imprescindible” hacer una valoración política de los protocolos activados y aplicados y de la toma de decisiones que adoptó el equipo de gobierno para que los vecinos de Guadalajara conozcan con la máxima transparencia el proceso de planificación y de previsión realizado durante la borrasca.



La solicitud del Pleno extraordinario se ha registrado con la firma de los ocho concejales del Grupo Municipal Popular y los dos concejales del Grupo Municipal Vox. El resto de grupos de la oposición ha sido informado previamente a esta solicitud.



Previo al inicio de la rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, ha querido trasladar su pésame y el de su grupo al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el reciente fallecimiento de su madre.