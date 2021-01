El CD Mandayona continúa en lo más alto de la tabla tras la victoria contra el C.R. Fontanar

lunes 25 de enero de 2021 , 18:46h

El delantero Julio Algora metió los dos goles del partido.



Tras el parón navideño y la jornada que no se pudo jugar por las intensas nevadas que asolaron la provincia, volvía a disputarse una nueva jornada de Segunda Autonómica. Entre los partidos disputados este fin de semana se encontraba el que enfrentaba al líder, al CD Mandayona con el C.R Fontanar en Los Tobares.



Aunque los locales parecieron encarrilar pronto el partido con un gol en el minuto 12 y otro en el 18 del delantero del equipo del CD Mandayona, Julio Algora, la verdad es que el partido se les terminó complicando sobre todo en la segunda parte.



Tras el segundo gol de Julio Algora, las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, aunque en la primera parte siguió con claro dominio local. El CR Fontanar tuvo dos ocasiones en la primera parte, una tras un saque de falta que se fue por encima del larguero y otra en las botas del jugador Carlos Andrés Perlaza, que solventó de manera impecable el portero local, Chechu.



La segunda parte comenzó con muchos nervios entre ambos equipos y las primera ocasión no llegó hasta el minuto 25 de las botas de Jesús Acebrón, aunque poco a poco los visitantes fueron ganando metros al campo y pusieron en algún que otro aprieto a los locales, que no volvieron a tener una ocasión clara hasta el minuto 40 cuando Jaime Porras Puebla hizo un tiro desde fuera del área que se fue por encima del larguero.



En la siguiente jugada tuvieron una buena ocasión el equipo visitante que volvió a parar el portero local, Chechu, y que evitó que el C.R. Fontanar acortara distancias. El siguiente partido se disputará el próximo fin de semana y el líder se enfrentará al CD Cifontino.