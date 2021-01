El PP de Azuqueca quiere que desde el Ayuntamiento se presione a los Gobiernos regional y central para que APOYEN a autónomos, pymes y hostelería

lunes 25 de enero de 2021

El Grupo Popular Municipal de Azuqueca quiere que el Ayuntamiento se implique en la defensa de los intereses del tejido económico del municipio, reclamando para ello tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Gobierno central, las ayudas necesarias para que puedan salir a flote los autónomos, las pymes y los hosteleros, un colectivo muy numeroso en Azuqueca, que está sufriendo de manera especial las consecuencias de las limitaciones y las restricciones impuestas por la pandemia.



Para intentar paliar esta situación, y evitar el cierre definitivo de muchos negocios, el Partido Popular llevará al próximo Pleno una moción en la que, entre otras cuestiones, propone instar a los Gobiernos regional y central que pongan en marcha ayudas financieras, económicas, tributarias y fiscales para el sector de la hostelería, pymes y autónomos.



“Con sus establecimientos cerrados o ‘a medio gas’ durante tanto tiempo, muchos hosteleros y pequeños empresarios azudenses no podrán salir de esta, necesitan ayudas directas, necesitan el apoyo del Gobierno, y desde el Ayuntamiento de Azuqueca es nuestro deber reclamarlo”, ha asegurado la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Aure Hormaechea, quien señala que en esta localidad, la más grande de la provincia de Guadalajara después de la capital, son muchas las familias “cuya supervivencia está en juego”.



La propuesta de los populares incluiría reducciones de impuestos y tasas, exenciones o bonificaciones, agilizar el pago de subvenciones o ayudas, una línea de ayudas directas para contribuir a financiar las cuotas a la seguridad social, ayudas para el pago de alquiler de inmuebles, así como para el pago de hipotecas de locales de negocios, y establecer un plazo de prórroga de los ERTEs hasta el 30 de junio como mínimo.



La moción del PP plantea también bajada generalizada de impuestos al consumo, y en concreto del IVA al 4%, además de no subir impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional del sector. Asimismo, los populares defienden la aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas y autónomos durante los períodos de estado de alarma motivados por la pandemia, así como la elaboración de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España.



“No se trata de abordar la cuestión de forma parcial o sectorial, sino de modo general y con perspectiva estratégica, porque la grave situación afecta a bares, peluquerías, agencias de viajes, venta ambulante, empresas de ocio y cultura… a muchísimos sectores”, aseguran los populares, recordando entre los argumentos de su propuesta que la estructura económica de España, y también de Azuqueca, está integrada en su inmensa mayoría por PYMES y autónomos; una circunstancia que agrava el impacto de la crisis, toda vez que su capacidad de resistirla es mucho menor que la de estructuras con mayor dimensión empresarial.



“Las actividades económicas de muchos de ellos se han visto reducidas de la noche a la mañana a prácticamente cero, sin trabajadores y sin actividad. Si no se les respalda por parte de los Gobiernos, no se puede esperar que sigan ahí a la vuelta de la crisis sanitaria”, lamentan los populares. “A ver si esta vez, el Equipo de Gobierno de Azuqueca no da la espalda a nuestros autónomos, a nuestros pequeños empresarios, y planta cara a Page y a Sánchez en defensa de los azudenses”.