ANPE se opone al CIERRE del Colegio "Río Tajo" de Guadalajara

lunes 25 de enero de 2021 , 12:42h

En la mañana de hoy, el Delegado Provincial de Educación de Guadalajara nos ha informado sobre la decisión de fusionar los colegios de educación infantil y primaria “Rio Tajo” y “Balconcillo" de la capital, trasladando al alumnado de los mismos a las instalaciones que hoy ocupa el Ceip “Balconcillo”.

En la práctica, supone el cierre de uno de los colegios con más arraigo de la ciudad de Guadalajara como es el “Río Tajo”. Esta decisión, que, según ha manifestado, “atiende a un uso responsable de los recursos públicos” se contradice totalmente en sí misma. Si bien es cierto que hay un descenso de natalidad y con ello de matriculación en esta zona de la ciudad, ANPE denuncia que éste sea soportado exclusivamente por la Enseñanza Pública mientras que en la enseñanza concertada, estos mismos gestores, mantienen todas las unidades de la capital para el curso que viene. Racionalizar recursos sería abordar una nueva zonificación en la capital y aprovechar las infraestructuras y las plantillas de las que disponen ambos centros para potenciarlos frente a los elevados costes que suponen para las arcas públicas los numerosos conciertos educativos suscritos hace unos días por el Gobierno regional y que ya vemos de que manera afectan a nuestra provincia.

Esta forma de racionalizar los recursos es la que recoge explícitamente la nueva ley educativa (LOMLOE), que entró en vigor el pasado 19 de enero, y por la que, el Gobierno regional, para evitar su cumplimiento en este aspecto, se apresuró a renovar los conciertos educativos antes de dicha fecha, con las consecuencias tan nefastas para la enseñanza pública como las que ahora estamos viendo.

También resulta cuando menos curioso el momento en el que se nos informa de la decisión, cuando hace unos pocos días se nos ocultó esta triste y relevante novedad en la negociación provincial de plantillas escolares para el curso que viene, posiblemente para no interferir con el anuncio, a bombo y platillo, que hizo el Presidente Emiliano García-Page, respecto a la renovación de todos los conciertos educativos de la región, algo a lo que desde ANPE no nos oponemos, siempre y cuando no perjudique a la enseñanza pública, como es este caso.

En la reunión mantenida con los responsables de la Delegación Provincial de Educación desde ANPE, hemos mostrado nuestra preocupación por los docentes de ambos colegios que van a perder su destino definitivo y a los cuales prestaremos toda la ayuda necesaria ante la nueva situación laboral que les afecta.