Alovera celebra de forma limitada su festividad de la Virgen de la Paz

domingo 24 de enero de 2021 , 19:09h

En Alovera todos los años el mes de enero en sus postrimerías es sinónimo de encuentro festivo entorno a la Virgen de la Paz y este año, pese a la situación de pandemia, de forma diferente y limitada se ha querido mantener parte de la celebración religiosa.



Esta fiesta local es sinónimo de tradición, como es la cita para preparar los bollos y degustarlos entre los acordes de la música o las procesiones del 23 y 24 de enero desde la ermita a la iglesia parroquial, citas que este año han quedado pospuestas.



Tanto el día previo de San Ildefonso como el día 24 con motivo de la festividad de la Virgen de la Paz se realizaron, con limitación de aforo, diversas celebraciones religiosas para congregar a los aloveranos y aloveranas que comparten devoción hacia la patrona del municipio y San Ildefonso.



En concreto, fue en la mañana del domingo 24 de enero cuando a las once comenzó una celebración que contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, María Purificación Tortuero Pliego, y los concejales integrantes del equipo de gobierno para junto a representantes de la cofradía y vecinos realizar la tradicional eucaristía.



Pese a las limitaciones, se ha realizado de forma simbólica una ofrenda de un ramo por parte de la alcaldesa en representación de todos los vecinos que no han podido participar y, en especial, bajo el recuerdo de los que nos han dejado en estos meses tan duros de pandemia.



Por todas las circunstancias que estamos viviendo fue muy emotivo el tradicional canto al finalizar la ceremonia del himno de la Virgen de la Paz de Alovera entonado por los presentes y que ha sido colgado en las redes sociales municipales para trasladarlo a toda la ciudadanía.



Desde el Ayuntamiento en cumplimiento de las medidas sanitarias no se ha organizado ningún tipo de acto festivo que suponga congregar gente en el municipio.