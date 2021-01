Menéndez: “El equipo ha salido muy reforzado con este partido”

sábado 23 de enero de 2021 , 13:50h

El técnico del Albacete Balompié, Alejandro Menéndez, ha realizado una valoración de la importante victoria de su equipo frente al Real Zaragoza. “El equipo ha hecho un gran partido”. “Hasta la expulsión de Arroyo todos han estado muy bien y, después de esa acción, hemos tenido unos minutos muy locos con muchos centros y varios palos. Aunque hemos tenido suerte en los últimos minutos el trabajo del equipo ha sido brillante”. El míster ha continuado explicando que en “el vestuario la gente está contenta”. “Ahora mismo estamos a dos puntos de salir del descenso y veo a un equipo que ha salido muy reforzado de este partido. Ahora se ve todo de otra manera”.



El asturiano ha reconocido que desde el área técnica también se sufre demasiado. “Yo estoy más cansado que los jugadores porque en el banquillo también se sufre. Los últimos 14 minutos han sido caóticos. Estamos todos muy cansados, pero estoy muy feliz. Desde mi llegada hemos hecho muchos puntos para ser un equipo que estamos ahí abajo”.



El entrenador también se ha querido acordar de los aficionados que se han acercado al hotel para animar al equipo en su salida hacia el estadio. “Un valor añadido para nosotros es que haya aficionados que se desplacen hasta un hotel sin estar en el centro”. “A esos aficionados también me gustaría dedicarles estos tres puntos. Ha sido un día bonito, desde la salida con el bus hasta el final del partido. Es momento de estar unidos y ser una piña”.



Preguntado por la expulsión de Arroyo, el técnico ha declarado que “la verdad es que no he visto bien la acción de Arroyo y tampoco he hablado con los jugadores. En ese sentido no puedo aclarar nada”.



Cuestionado por Jean Jules y Tana, ha aseverado que el primero “ha hecho un gran partido”. “Solo ha perdido un balón y se ha ajustado muy bien al encuentro. Creo que ha sido de los mejores”. En cuanto al segundo, Tana, que ha debutado con la camiseta del Alba esta noche, Menéndez cree que “necesita minutos para ser un gran Tana”. “A pesar de eso es un jugador que nos puede aportar grandes cosas porque es un futbolista que tiene mucha calidad y se le ve con muchas ganas. Necesita un poco más de tiempo”.



Sobre el mercado de invierno, Menéndez apunta que “no es una noche para hablar de fichajes y sí para darle valor a los están”. “Los jugadores han estado muy bien, como Manu, que es otro que creo que ha estado genial. Las salidas que se están produciendo son de jugadores que juegan por fuera. Vamos a intentar reforzar, de un modo u otro, las zonas que tenemos más débiles”, ha finalizado.