Agudo critica "la poca sensibilidad" del PSOE y reitera "la mano tendida" del PP para ayudar a las familias afectadas por la DANA

Recuerda que el PP no ha pedido explicaciones a Page de su gestión de la DANA, pero “tendrán que llegar”

miércoles 13 de noviembre de 2024

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado “la poca sensibilidad” del PSOE y reitera “la mano tendida” del PP para ayudar a las familias afectadas por la DANA.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha lamentado la actitud del PSOE de Page de “menospreciar” cada una de las iniciativas y propuestas que les ofrecen, ya que desde el PP han asegurado que siguen “en esa postura de tender la mano” para ayudar.



La dirigente popular ha resaltado que la crispación política “tiene que estar fuera” en estos complicados momentos porque no ayuda a resolver ningún tipo de problema “y más cuando esa crispación proviene del propio Gobierno”.



“Cada vez que el PP propone alguna medida para ayudar a las familias afectadas por la DANA, el PSOE de Page ha respondido criticando. Lo llevan haciendo desde el primer día y luego Page presume de ser un gobierno que dialoga. Evidentemente está haciendo lo contrario, no está escuchando a la oposición cuando el PP está ofreciendo su apoyo”.



Agudo ha recordado que desde el PP han ofrecido sus votos para poder llevar a cabo cualquier modificación legislativa necesaria para poder ayudar a estas familias, pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha “no han obtenido ningún tipo de respuesta”.



La portavoz parlamentaria ha subrayado que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el PSOE regional han demostrado “poca sensibilidad” en medio de una crisis que ha dejado a muchas familias castellanomanchegas sin nada.



Mientras el PP, ha defendido que durante este tiempo no han pedido explicaciones como dónde se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha el pasado martes 29 durante la riada o por qué no acudió García-Page al puesto de emergencia de Letur ese día.



“¿Han escuchado al PP pedir explicaciones sobre la actuación de los centros de emergencia o por qué no se activó el sistema de aviso a los ciudadanos? ¿Verdad que no? Porque el PP hemos estado a lo importante, arrimando el hombro, con un actitud propositiva, tendiendo la mano al Gobierno, poniendo soluciones y no para crispar”.



Sin embargo, Agudo ha destacado que las explicaciones “ya llegarán” y hasta entonces, el Grupo Parlamentario Popular “entiende” que, en la sesión plenaria de mañana durante el debate general propuesto por el PP sobre el futuro de las familias afectadas por la DANA, algún consejero comparecerá para esclarecer o dar explicaciones de lo que ha hecho el Gobierno, aunque el PP “no se las han pedido”.



“Las familias y las empresas necesitan soluciones y ayudas urgentes porque lo han perdido todo, está bien que lleguen de otras administraciones, pero también de aquí, del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha concluido.