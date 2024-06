Agudo recuerda a Ruiz Molina que la Amnistía, como la financiación singular para Cataluña, es ilegal e incompatible con la Constitución y también la aprobaron

“Mañana en el Pleno, Page tiene una nueva oportunidad de redimirse de todo lo que han hecho en los últimos meses y aprobar con su voto la creación de una Comisión No Permanente de Estudio”

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha recordado al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que la Amnistía, al igual que la financiación singular para Cataluña, es ilegal e incompatible con la Constitución y también la aprobaron.



Así lo ha señalado tras las declaraciones del consejero de Hacienda sobre la incompatibilidad de la financiación singular de Cataluña, al que ha advertido de que hoy no estaríamos hablando de esa “financiación singular” para Cataluña, si el PSOE-CLM, del cual es secretario general Emiliano García-Page, no hubiera apoyado en su momento ese documento de pacto de Sánchez con Junts.



La dirigente popular ha resaltado que los nuevos titulares de prensa que deja el Gobierno de Page, “no van a parar la nueva tropelía que ha hecho Sánchez de conceder una financiación singular a Cataluña”, como tampoco pararon la Ley de Amnistía.



Una ley, ha apostillado Agudo, que “el Gobierno de Page dijo que era ilegal, pero que luego envió a los suyos, a sus 8 diputados en el Congreso, a votarla y aprobarla”.



La secretaria general ha subrayado que ese documento en el que acordaron entre otras cosas conceder unos privilegios para unos, en perjuicio para los demás, Castilla-La Mancha sale perdiendo. “Esa hoja de ruta acordada fue apoyada por el PSOE-CLM, por los 5 secretarios provinciales de Page y sus diputados, con sus votos en el Congreso de los Diputados aprobaron la Amnistía, la financiación singular y el referéndum, porque sin lugar a duda será el siguiente paso”.



“Para tener credibilidad hay que actuar con hechos y no con titulares y el único hecho real e indudable es que Page ha votado en las Cortes de Castilla-La Mancha a favor de una financiación singular para Cataluña hasta en dos ocasiones en este año 2024. Lo hizo en enero y lo hizo en febrero, lo que no se entiende es por qué ahora desde el Gobierno de Page, desde el PSOE de Castilla-La Mancha, estén diciendo lo contrario de lo que han votado en el Parlamento regional”.



Desde el PP-CLM, han invitado al PSOE de Castilla-La Mancha a ser coherentes mañana durante el Pleno en las Cortes regionales. “Tendrán que ser coherentes con los titulares que lanzan en prensa, con lo que hoy dice su consejero de Hacienda y aprobar con su voto la creación de una Comisión No Permanente de Estudio y la propuesta del PP sobre la financiación autonómica” y ha recordado al PSOE-CLM y a Emiliano García-Page que “mañana van a tener una nueva oportunidad de redimirse de todo lo que han hecho en los últimos meses”.