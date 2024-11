VOX CLM lamenta que el paro siga subiendo en la región ante la pasividad de Page

El portavoz del Grupo parlamentario exige a la Junta que aplique medidas efectivas en las cinco provincias contra el paro y la precariedad

REDACCION

miércoles 06 de noviembre de 2024

Iván Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha expresado su preocupación esta mañana ante el continuo aumento del paro en la región, que suma ya tres meses consecutivos de subida. Sánchez ha criticado la gestión del presidente regional, Emiliano García-Page, acusándolo de sumir a Castilla-La Mancha en un clima de caos y confrontación política y olvidarse de los problemas reales.



“El paro sigue subiendo y Page demuestra que no sabe gestionar la región. Es evidente que las políticas económicas y laborales del Gobierno regional no están dando los resultados necesarios para mejorar la situación de nuestros vecinos”, ha declarado Sánchez.



Además, ha señalado que la falta de medidas efectivas para fomentar la creación de empleo en Castilla-La Mancha muestra una desconexión entre las políticas del gobierno y la realidad que enfrentan las familias.



En este contexto, el portavoz de VOX ha destacado que la subida del desempleo afecta a las cinco provincias, siendo Toledo la más golpeada y ha criticado que la Junta prioriza agendas políticas alejadas de las necesidades de los ciudadanos y no responde a la urgencia de crear empleo de calidad que permita a las familias mejorar su calidad de vida.