Guadalajara acoge el Campeonato de España de Fútbol Sala FEDDI 2024 con 321 deportistas y 40 equipos

Se disputará en el Palacio Multiusos desde las 15 horas del jueves, 7 de noviembre, a las 13,30 horas del domingo, 10 de noviembre, “una celebración de la inclusión y la diversidad, llena de ilusión”.

miércoles 06 de noviembre de 2024 , 20:55h

El Palacio Multiusos de Guadalajara acoge desde este jueves, 7 de noviembre, y hasta el próximo domingo, 10 de noviembre, la celebración del Campeonato de España de Fútbol Sala FEDDI 2024, una competición organizada por la Federación Española de Deportes Discapacidad Intelectual, FEDDI, y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAM, que contará con 321 deportistas de categoría absoluta de 40 equipos y 9 comunidades autónomas.



El concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto con el director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta, el presidente de FECAM, Jesús Ruiz y el presidente FEDDI, Marcos Herreros, han presentado hoy en el Ayuntamiento de Guadalajara los detalles de este campeonato en el que colaboran tanto el Ayuntamiento de Guadalajara como la Diputación de Guadalajara y Gobierno de Castilla-La Mancha.



“Este campeonato representa para Guadalajara mucho más que una competición, pues es la oportunidad que tienen las personas con discapacidad intelectual de demostrar a través del deporte el esfuerzo, y el talento y que no hay ningún tipo de límites ni de barreras físicas o intelectuales y que tienen la misma oportunidad en el deporte, también para competir a nivel nacional”, ha destacado Armengol Engonga, recordando que el deporte inclusivo inauguró el año en Guadalajara, con un campeonato FECAM de natación, y lo cierra ahora con este otro FEDDI de fútbol sala, habiendo acogido otras muchas competiciones y concentraciones de deporte inclusivo con el de tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, o la más reciente, de fútbol para personas con discapacidad visual grave.



“Es vocación de este equipo de Gobierno y de nuestra alcaldesa Ana Guarinos fomentar el deporte inclusivo y todas las oportunidades para las personas con capacidades diferentes”, ha subrayado Engonga, quien agradecía a las dos federaciones deportivas, el seguir apostando por Guadalajara.



“El deporte es una herramienta muy poderosa que no solo mejora la salud física, sino que también fortalece la autoestima y fomenta la independencia y crea un claro sentido de pertenencia”, ha señalado el director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta, recordando que Castilla-

La Mancha celebra ser este año región europea del deporte y hay firme apoyo del Gobierno regional a programas de normalización a través del deporte “para que nuestra región sea un ejemplo de inclusión y diversidad y que cada persona, independientemente de sus capacidades, pueda desarrollar su potencial”.



Por su parte el presidente de FECAM. Jesús Ruiz, ha destacado “las maravillosas instalaciones deportivas con que cuenta Guadalajara”, y ha hecho hincapié en que “vamos a disfrutar de ver jugar al fútbol sala, sin fijarnos en quien lo practica, sino en las grandes capacidades que tienen”.



“Los jugadores son los grandes protagonistas de este campeonato, un protagonismo que debería estar normalizado, pero que no siempre es así, por eso la importancia de estos campeonatos nacionales”, ha añadido el presidente de FECAM.



También ha puesto el valor el retorno económico de esta competición, “pues entre deportistas, entrenadores, técnicos y familias, son más de 700 personas las que llegan a Guadalajara con este campeonato y eso impulsa el turismo y la hostelería”.



Desde la Federación Española de Deportes Discapacidad Intelectual, su presidente Marcos Herreros, ha resaltado que “a Guadalajara llegan a jugar 321 talentos llenos de ilusión, y este campeonato es una celebración de la inclusión y la diversidad, una fiesta que ellos están esperando todo el año en sus clubes

deportivos practicando día a día, con su familia detrás de ellos, con sus entrenadores, para llegar hasta aquí a participar”.



Herreros ha comentado que hay intención de promover desde su Federación una selección nacional para personas con discapacidad intelectual, donde todas estas experiencias cuentan, e insistía en que “esto es mucho más que una competición, “es forjar amistades, celebrar el esfuerzo, la dedicación de cada uno de los participantes, donde cada pase, cada gol y cada jugada, son un reflejo del trabajo que hay que aplaudir”.



Tras agradecer el apoyo de administraciones y entidades en la celebración del campeonato, así como el trabajo de cientos de voluntarios, Herreros daba la bienvenida a los deportistas “que desde hoy mismo empiezan a llegar a la ciudad de Guadalajara” e invitaba a todos los ciudadanos a acompañar y disfrutar del evento que arranca este jueves a las 15:00 horas y se prolonga hasta las 13:30 horas del domingo, con el acto de clausura del campeonato y la entrega de trofeos y medallas.