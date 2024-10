Castilla-La Mancha decreta tres días de luto tras los desastres ocurridos en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) a consecuencia de las últimas tormentas

miércoles 30 de octubre de 2024

"Los daños materiales quedarán para después. Hoy estamos en la búsqueda de las personas desaparecidas”, ha dicho el presidente autonómico que ha lamentado las dos víctimas, una en Letur y otra en Mira.



La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recorrido por la tarde, junto al presidente de Castilla-La Mancha, una parte de la zona devastada de Letur tras la riada causada por las fuertes precipitaciones de ayer en este municipio de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete.



El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado tres días de luto tras los sucesos acaecidos en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) a consecuencia de las fuertes lluvias del martes 29 de octubre. Así lo ha anunciado esta tarde en la localidad de Letur el presidente autonómico, Emiliano García-Page, que va a pedir la declaración de ‘Declaración de Zona Altamente Afectada’ para los municipios de la región gravemente afectados por la DANA. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha visitado la localidad albaceteña por la tarde.



García-Page se ha desplazado esta mañana a la zona devastada del municipio de Letur (Albacete) tras la riada ocasionada por las tormentas de ayer, donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Sergio Marín, y los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, entre otras autoridades políticas y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.



García-Page ha avanzado, en declaraciones a los medios de comunicación presentes en la zona afectada, que en estos momentos la principal preocupación es encontrar a las cinco personas desaparecidas en este municipio de la Sierra del Segura, puesto que ya ha aparecido el cuerpo sin vida de uno de los seis que fueron en un principio. En este mismo sentido, ha lamentado el fallecimiento de una mujer por este desastre natural en el municipio conquense de Mira.



Emiliano García-Page, que ha agradecido a los medios de comunicación la cobertura detallada de lo sucedido en esta Comunidad Autónoma, ha explicado que “el fenómeno ha sido tremendo, brutal. Seguramente no haya nadie que haya conocido otra cosa parecida en la zona y por muchas prevenciones que tuviéramos, la naturaleza siempre parece que va un paso por delante y termina abriéndose paso, a veces con mensajes muy nítidos”.



Primero las personas



En este mismo sentido, ha indicado que “los daños materiales quedarán para después. Hoy estamos en la búsqueda todavía de las personas desaparecidas”. Así mismo, ha agradecido el trabajo de las más de 150 personas de distintas administraciones públicas que están colaborando en los trabajos de búsqueda y rescate, desde el INFOCAM de Castilla-La Mancha, pasando por la Guardia Civil, a los militares que estaban haciendo prácticas y que, en vez de marcharse a Alicante, se quedaron a ayudar.



Emiliano García-Page también ha mostrado su gratitud por la solidaridad recibida de todas las instituciones del Estado, “desde su Majestad el Rey, con el que he estado hablando y al que he estado informando de los pormenores de la operación de rescate, del Gobierno de España, así como del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, a los distintos ministros del Gobierno de España, y a la mayoría de los presidentes de comunidades autónomas que han mostrado su plena disposición, igual que el presidente del Senado”.



García-Page ha tenido palabras de ánimo para los vecinos y vecinas de Letur a los que ha querido trasmitir que “no estamos solos” y ha apuntado que “quiero trasmitir a la sociedad de Letur, a la población que no van a estar solos de ninguna manera”, ha garantizado García-Page.



“Estábamos alertados, los servicios estaban movilizados y eso ha permitido una reacción rápida, pero el volumen, la envergadura de la riada ha sido desconocida”, ha lamentado el jefe del Ejecutivo regional, advirtiendo que “hay que estar preparados y aunque los servicios de detección, los servicios meteorológicos, los servicios de Protección Civil y de coordinación han funcionado, nada es suficiente cuando la naturaleza se quiere abrir paso”.