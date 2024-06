Castillo asegura que Sánchez “ha raptado al PSOE que defendía un proyecto común y ahora divide a los españoles” y frente a eso “solo queda el Partido Popular”

El presidente del PP de Guadalajara y senador, Lucas Castillo, ha participado en un acto electoral en Almoguera donde ha explicado la importancia que tienen para nuestra provincia las elecciones de este domingo en materia de agricultura, agua o energía nuclear, entre otras

jueves 06 de junio de 2024

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha apelado este miércoles a la “responsabilidad que tenemos todos los españoles el próximo domingo si queremos que se hable de España y de las necesidades de nuestra provincia, para lo que necesitamos que haya una gran representación de europarlamentarios del Partido Popular, porque teniendo más podremos marcar la agenda”. “Y no valen experimentos”, ha apuntado porque “dependiendo de lo que votemos el domingo hará que nosotros podamos legislar de una forma u otra, ya que hasta casi el 70% de las leyes que aplicamos desde los ayuntamientos, y que a la postre os afecta a los vecinos de forma directa o indirecta, viene de Europa”.



Así lo ha manifestado en un acto electoral que ha tenido lugar en Almoguera junto a la portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento, Rocío López, y decenas de vecinos y representantes del Partido Popular, alcaldes, concejales y simpatizantes de la zona. Allí, Lucas Castillo se ha dirigido a los presentes y ha explicado la importancia para nuestra provincia de lo que se negocia y se decide en Europa en asuntos como la agricultura, el agua o la energía nuclear. “Los agricultores, como los empresarios o autónomos no quieren ayudas, lo que quieren es que les dejen trabajar, y una de las cosas que nos jugamos este domingo es que si queremos que nuestro sector primario sea competitivo hay que cambiar las reglas del juego para daros facilidades”, ha asegurado el también parlamentario nacional recordando que “en la última negociación de la PAC el PSOE se levantó de la mesa y España perdió miles de millones de euros que tenían que haber llegado al campo”. Mientras tanto, “Guadalajara es la cuarta provincia más inflacionista de toda España”, ha apuntado.



Además, ha explicado que el PP lleva en sus iniciativas elaborar un Plan Europeo del Agua “porque tenemos que tener un proyecto común” y “no dividir como está intentando hacer el PSOE, también con el agua creando una sociedad de enfrentamientos”. “Cada vez que hay una polémica en nuestra región, el PSOE acaba yendo a Sacedón a hacerse una foto”, ha lamentado incidiendo en que “el PP es el único partido que ha trabajado por un Pacto Regional del Agua impulsado por Paco Núñez y apoyado por Page, aunque después ha dejado en un cajón; o defendiendo un Plan Hidrológico Nacional”, ha dicho recordando algunas de las medidas tomadas bajo gobiernos del PP. Así, el presidente del PP de Guadalajara se ha preguntado “dónde ha quedado ese proyecto común del PSOE, el de Felipe González, porque desgraciadamente ahora tenemos un PSOE que está siendo raptado por su secretario general, colaborando en dos tipos de corrupciones: la política y la económica; y ha provocado por unos votos que dejemos de ser iguales entre españoles”.



Por otro lado, Lucas Castillo puso el valor el trabajo de Rocío López y de todo su equipo en Almoguera. “Rocío es una persona que nunca va a traicionar sus valores y eso es importante en la política pero también en la vida”, ha dicho de la portavoz en el Ayuntamiento, “por ello, por su energía, por sus convicciones y porque cree en las causas justas, se embarcó en este proyecto para mejorar Almoguera y estoy convencido de que en 2027 se convertirá, otra vez, y por lo menos una legislatura entera, en la próxima alcaldesa de Almoguera”.



López: “El PP de Almoguera sigue al frente de la oposición con responsabilidad”



Por su parte, Rocío López realizó un resumen de la situación política en su pueblo recordando cómo “el PSOE de Almoguera prometió abanderar el cambio, pero el 29 de agosto del año pasado, abanderado por Vega, presidente de la Diputación y alcalde vecino, sentenció el pacto de la vergüenza buscando alianzas con lo que nos llevaba lastrando durante décadas y negoció con la voluntad de nuestro pueblo como moneda de cambio para poner la etiqueta del PSOE en un pueblo que claramente había elegido que la lista del Partido Popular era la que gobernara porque obtuvo la mayoría”.



Todo ello, en referencia a la moción de censura que tuvo lugar una vez que ella tomó posesión como alcaldesa tras las elecciones municipales de hace ahora un año. Y precisamente un año después, ha aseverado, “el PP de Almoguera sigue al frente de la oposición con responsabilidad, hemos llevado a los plenos todas las preocupaciones que los vecinos nos han transmitido: viviendas afectadas por el derrumbe del monte, viviendas afectadas por humedades, por acometidas de alcantarillado mal ejecutadas y seguiremos trabajando en los plenos para que se solucionen, como haremos también velando para que se cumpla la legalidad en los procedimientos, y exigiendo transparencia para que se explique cada céntimo que se invierte en nuestro pueblo”.



La portavoz popular ha defendido que “Almoguera merece un proyecto que esté alejado de las ocurrencias, como la del edificio que ha costado más de dos millones de euros y que es la mayor estafa que hemos tenido en Almoguera engañados durante más de una década diciéndonos que tendríamos una residencia para uso de mayores; fue una de las promesas el año pasado en elecciones, siendo Eusebio Robles entonces delegado provincial de Page quien dijo que iba a abrir la residencia. Mentían porque ellos sabían que no se iba a abrir, y el PP fue el único partido que les dijo la verdad”.



También ha apelado a la importancia de estas elecciones “porque en Europa se toman decisiones que nos afectan, nuestro futuro en gran medida se decide en Europa porque buena parte del dinero que llega a nuestras administraciones procede de fondos europeos”. Y no se olvidó de la candidata socialista, Teresa Ribera, que “es la mayor enemiga que tiene el campo porque, entre otras cosas, quiere prohibir los toros y la caza”.