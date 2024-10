VOX CLM exige el cese del consejero de Sanidad

David Moreno anuncia la petición de reprobación y cese de Jesús Fernández Sanz por las continuas deficiencias del SESCAM que provocan el éxodo de los profesionales sanitarios y reducen la calidad asistencial a los pacientes

jueves 10 de octubre de 2024 , 12:21h

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha solicitado esta mañana la reprobación y el cese inmediato del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz. Moreno ha denunciado las reiteradas deficiencias y negligencias del sistema sanitario regional, que afectan tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes.



El presidente del Grupo parlamentario ha subrayado que esta petición no es un "brindis al sol" ni una decisión fácil de tomar como presidente del grupo parlamentario, pero ha afirmado que "la paciencia se ha acabado" ante la inacción del consejero para solventar los problemas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y su falta de respuesta a las demandas de las numerosas concentraciones de médicos y sanitarios en los hospitales de toda la región.



Entre las razones que respaldan esta solicitud, ha destacado el "hartazgo, el desánimo y la saturación de los facultativos", que son los únicos en España sin tener reconocida la carrera profesional, lo que provoca inestabilidad laboral y el éxodo de profesionales a otras regiones que ofrecen mejores condiciones.



Además, el presidente de VOX ha señalado la deficiente calidad asistencial que sufren los pacientes, con largas listas de espera que en algunos casos superan los dos años para consultas o intervenciones. Ha denunciado también las deficiencias en las infraestructuras sanitarias, citando como ejemplos las "obras interminables" en los hospitales de Albacete y Cuenca, y la promesa incumplida de construir nuevos centros médicos.



David Moreno ha acusado al consejero Fernández Sanz de "tergiversar la situación sanitaria, enmascarar las deficiencias, retorcer los datos y engañar a la opinión pública". "A los pacientes no se les puede engañar", ha afirmado. "La verdad es que el consejero no hace bien su trabajo y tiene que ser cesado porque la sanidad está cada día peor".



El presidente parlamentario ha advertido que el PSOE continúa aplicando los recortes de Cospedal, lo que está desgastando aún más el sistema sanitario. “El diagnóstico está claro, ahora es urgente ponerle un tratamiento que pasa por recuperar la carrera profesional y la estabilidad laboral con menos gasto político y más inversión en sanidad” ha explicado.



Moreno ha señalado que "Castilla-La Mancha no necesita más diputados como los que pactan el PSOE y el PP, sino más médicos y sanitarios; nuestra región no necesita más coches oficiales como los que Page ha regalado a sus dos vicepresidentes, sino más ambulancias y UVIs móviles; los castellanomanchegos no piden más gasto en propaganda electoral, sino más medios y recursos sanitarios”.



En otro orden de asuntos, David Moreno ha adelantado que VOX exige "agua en cantidad y calidad para todos los españoles" y un plan nacional que solucione los problemas de suministro y potabilidad en Castilla-La Mancha, mediante la conexión de cuencas y embalses que aumenten la capacidad de almacenamiento. También ha denunciado que, en lugar de ofrecer soluciones, el PSOE introducirá un "nuevo impuestazo del agua" que afectará a familias, empresas y agricultores a partir del 1 de enero.



Por último, Moreno ha denunciado las deficiencias en el transporte escolar en las comarcas de Talavera de la Reina, donde cerca de 80 niños siguen viajando a diario en condiciones inadecuadas e incluso de pie al superar el número de asientos.