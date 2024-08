VOX denuncia la grave crisis de suministro y potabilidad del agua en Castilla La Mancha y exige inversiones urgentes a la Junta de Page

David Moreno señala la nefasta política hídrica de Page y lamenta que no construya infraestructuras que aseguren la potabilidad para consumo humano y el suministro de las explotaciones agropecuarias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de agosto de 2024 , 13:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Grupo parlamentario VOX en las Cortes, David Moreno, ha denunciado hoy los graves problemas de suministro y potabilidad del agua que afectan a numerosos municipios de la región, especialmente en la provincia de Toledo. Moreno ha recordado que hace tres días, los vecinos de la EATIM de Buenasbodas recibieron 17.000 litros de agua embotellada como medida de emergencia frente a la crisis de potabilidad que padecen desde hace dos años con la llegada del verano.



"Lo ocurrido en Buenasbodas no es un caso aislado, sino un problema recurrente en muchos municipios de Castilla-La Mancha debido a la falta de inversión en infraestructura hidráulica por parte de la Junta de Comunidades", ha afirmado Moreno. Esta situación crítica, ha subrayado, es parte de una problemática más amplia que VOX ha venido denunciando desde hace tiempo, dentro de su propuesta de un Plan Nacional del Agua que garantice el acceso al agua para todos los españoles, sin importar su lugar de residencia, a través de la interconexión de todas las cuencas hidrográficas del país.



En este sentido, VOX ha exigido al gobierno de Emiliano García-Page que asuma la responsabilidad y realice inversiones urgentes en obras hidráulicas en Castilla-La Mancha, con el fin de almacenar la mayor cantidad posible de agua para los meses de verano. "Nuestra región, por su privilegiada ubicación geográfica, tiene el potencial de convertirse en un centro estratégico para el almacenamiento, uso y distribución del agua a nivel nacional", ha defendido Moreno, insistiendo en la necesidad de un verdadero Plan Nacional del Agua que asegure una gestión eficiente y equitativa de este recurso vital.



David Moreno ha criticado duramente la política hídrica del gobierno regional, calificándola de "nefasta" por no construir las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro adecuado de agua, no solo para el consumo humano, sino también para el riego de las explotaciones agropecuarias que sostienen la economía rural.



Como ejemplo, ha señalado la situación en la mancomunidad de la presa de Río Frío, que abastece a municipios de La Jara toledana como Aldeanueva de San Bartolomé que requiere la sustitución de la red de tuberías y la EATIM de Buenasbodas, donde ha exigido la construcción inmediata de una depuradora que solucione el problema.



Moreno ha subrayado que “Page niega el agua a los vecinos de la región, mientras regala paguitas doradas a sus políticos y altos cargos. Dice no tener dinero para una depuradora de 134.000 euros, pero se gasta más de 20 millones de euros en un paro VIP para políticos”.



En este sentido también ha mencionado los problemas de muchos de los diez municipios de la Mancomunidad del Pusa: Los Navalucillos, San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey y Villarejo de Montalbán, que requieren de la modernización del sistema de tuberías cuyo estado y oxidación perjudica la calidad del agua.



El presidente regional de VOX ha lamentado que estos problemas suceden durante todo el año, aunque se agudizan con la llegada del verano, “porque Page les niega las obras hidráulicas necesarias”.



Asimismo, ha criticado el hecho de que los habitantes de la región estén pagando el impuesto del agua por un servicio que no pueden utilizar y ha añadido que: "Page les va a cobran un impuestazo a partir de enero de 2025 por un agua que no sirve ni para fregar el suelo", ha lamentado.