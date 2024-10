La diputada regional del PP por Guadalajara Itziar Asenjo considera que “Sánchez se está riendo de Page” que “no ha conseguido absolutamente nada para Castilla-La Mancha de su reunión en la Moncloa”

sábado 05 de octubre de 2024 , 13:16h

sábado 05 de octubre de 2024 , 13:16h

La diputada regional del Partido Popular por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha lamentado que “Page no haya conseguido absolutamente nada de los 91 requerimientos de Castilla-La Mancha que dice que llevó ayer a Moncloa en su reunión con Pedro Sánchez”. Por ello, Asenjo ha cuestionado las “habilidades negociadoras” de Emiliano García-Page “que se vino a Castilla-La Mancha sin conseguir nada para una región infrafinanciada y que necesita recursos para salir adelante como estamos viendo estos días con la Sanidad, la Educación o Infraestructuras muy necesarias”. En cambio, ha dicho, “lo que se trajo de esa reunión fueron más impuestos y menos recursos”.



La diputada regional considera que “Sánchez se está riendo de Page” porque “si una imagen vale más que mil palabras, así es como le recibía ayer en la Moncloa, entre risas, y eso es exactamente lo que está pasando”. “La realidad”, ha dicho Itziar Asenjo, “es que si ha salido adelante la ley de Amnistía es porque Sánchez necesitaba los votos de los independentistas, si se está negociando el cupo catalán no es ni más ni menos porque Sánchez necesita también los votos de los independentistas, y si se está negociando la Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu, con los herederos de ETA, es porque necesita estos votos”.



“Lo que está pasando es que Sánchez consiguió los 8 votos de los diputados castellanomanchegos para sacar adelante la Ley de Amnistía, y sabe que va a contar con esos 8 votos de los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha para sacar adelante el cupo catalán o si hace falta modificar o derogar la Ley de Seguridad Ciudadana”, le ha reprochado.



Por último, la parlamentaria regional se ha mostrado convencida de que “aunque Page diga que no va a avalar a Pedro Sánchez como secretario general, es su máximo avalista porque este sabe que va a contar con los 8 diputados en el Congreso para sacar adelante lo que él quiera”. Por ello, ha dicho que “lo que está claro es que Emiliano García-Page y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha son los “pagafantas” de Pedro Sánchez”.