Recepción institucional del Ayuntamiento de Guadalajara al triatleta Dani Molina, oro paralímpico y por séptima vez campeón de Europa

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado el orgullo de la ciudad por todo el amplio palmarés conseguido por este deportista “que ya es un guadalajareño más y un ejemplo de vida y superación”.

miércoles 25 de septiembre de 2024 , 18:11h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recibido hoy en la sala de Juntas del Ayuntamiento de Guadalajara al triatleta Dani Molina, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París y reciente campeón de Europa de Triatlón, por séptima vez consecutiva. También han estado presentes en esta recepción institucional miembros de la Corporación municipal y medios de comunicación.



Tras plasmar su firma en el Libro de Honor y Distinciones del Ayuntamiento de Guadalajara, donde dejaba constancia de que Guadalajara es su casa, el triatleta ha mostrado sus dos últimas medallas, la olímpica y la del campeonato europeo, esta última conseguida este mismo domingo también en Francia, y ha agradecido a la alcaldesa de Guadalajara y a todos los concejales presentes, este acto de homenaje.



“El palmarés de Dani Molina es impresionante, es el mejor en su categoría y así lo demuestra a lo largo de estos años todos los triunfos que ha ido consiguiendo, 38 oros de 58 carreras, siendo 5 veces campeón del mundo, 7 veces campeón de Europa y por supuesto, oro olímpico”, ha señalado la alcaldesa, Ana

Guarinos, quien subrayada que Molina “ya es un guadalajareño más, pues aquí hace su vida y aquí han nacido sus hijos y esta ciudad le tiene muchísimo afecto y le está tremendamente agradecida”.



Guarinos ha recordado toda la emoción vivida con la entrada en meta en París de Dani Molina el pasado 2 de septiembre, con la bandera de España y la cinta olímpica, imagen que se mostraba en la pantalla de la Sala de Juntas, “y todas las alegrías que nos ha dado de scon su larga lista de logros deportivos”, al tiempo que ha señalado que además Molina, “es un ejemplo de vida, un ejemplo de superación y de valores tan importantes como la disciplina”.







“Dani es imparable y esto no se acaba aquí, porque como el buen vino mejora con los años y con los 50 cumplidas ya sabemos que tiene nuevo objetivo claro: los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028”, ha comentado la alcaldesa, “nos sentimos profundamente orgullosos de ti y aquí seguirás teniendo tu casa y un equipo que estará dispuesto a echarte una mano y a estar contigo en todos los momentos, en los buenos momentos y en los que no sean tan buenos”, ha concluido Guarinos.



Dani Molina daba testimonio del afecto que siente en Guadalajara y comentaba como en la celebración de la Milla urbana le felicitaban cientos de personas “tanto pequeños y también mayores”, o como en estas Ferias “era imposible pasear, ante tantas muestras de cariño recibidas”.



“Me han preguntado muchas veces durante mi carrera deportiva que si me merecía la pena todo el esfuerzo que hago cada día, dedicado al cien por cien a al deporte y creo que solo con mirar esta medalla olímpica puedo decir que merece la pena, pues es lo máximo que se puede conseguir como deportista profesional”, ha confesado Molina, antes de detallar a los periodistas su preparación física y sus expectativas para el próximo proyecto más inmediato, que será el Mundial, que se celebra en Torremolinos, Málaga, el próximo 18 de octubre.