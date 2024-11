Corral señala al gobierno PSOE-IU de Azuqueca como responsable de “asfixiar” a los vecinos con una nueva subida de impuestos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento denuncia el aumento del IBI y la reducción de bonificaciones al parque automovilístico y exige claridad sobre el destino de los nuevos fondos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 01 de noviembre de 2024 , 13:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha señalado al gobierno PSOE-IU de Azuqueca como responsable de "asfixiar" a los vecinos con la última subida de impuestos locales, especialmente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el cual, según denuncia, “experimentará una nueva subida que afectará directamente a los bolsillos de los ciudadanos”.



En su intervención durante el pleno celebrado este jueves, Corral criticó la “falta de justificación” del equipo de gobierno para este nuevo aumento que considera “innecesario y contraproducente para los vecinos en un momento de dificultades económicas”. Señaló que el tipo de gravamen del IBI urbano ha pasado del 0,52% al 0,585% en apenas dos años, mientras que el IBI rústico sube al 0,846%, perjudicando a aquellos que gestionan terrenos. “Resulta paradójico que, mientras declaran Azuqueca como una ‘zona tensionada’ para promover el alquiler, los precios siguen subiendo y los vecinos solo ven incrementarse sus impuestos”, ha aseverado Corral.



Además, el portavoz del PP se mostró en desacuerdo con la reducción de la bonificación al impuesto de vehículos, que baja del 50% al 25% dificultando, en su opinión, el desarrollo de un parque automovilístico sostenible. “Estamos en un momento en el que se debería apoyar la transición hacia vehículos eléctricos y sostenibles, pero el gobierno local sigue sin alinearse con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030”, destacó Corral.



Por otro lado, el portavoz popular lamentó que, pese a las reiteradas promesas del equipo de gobierno, “aún no se han visto mejoras significativas en los servicios municipales”. “Los vecinos merecen saber en qué se están invirtiendo sus impuestos, pero hasta la fecha no se nos ha informado cómo se utilizarán estos fondos”. Corral ha recordado que el año pasado se justificó la subida de impuestos como una medida ‘circunstancial’, pero “aquí estamos de nuevo ante otro aumento sin un claro beneficio para el municipio”, apuntó.



El portavoz del PP en el Ayuntamiento azudense insistió en que su Grupo no será “cómplice” de este incremento en la carga fiscal de los vecinos ya que, en su opinión, “hay otras formas de sanear las cuentas del municipio sin recurrir constantemente a subir los impuestos”. Finalizó exigiendo “claridad y responsabilidad en la gestión de estos fondos”, y se comprometió a continuar defendiendo el bienestar económico de los vecinos de Azuqueca. Corral concluyó exigiendo “transparencia y medidas concretas” para mejorar los servicios municipales, advirtiendo al alcalde que su grupo estará vigilante para asegurar que estos fondos realmente redunden en beneficio de los ciudadanos.