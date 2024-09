La XXIV edición de la Milla Urbana 'Ciudad de Guadalajara' pone el mejor ambiente deportivo a las Ferias y Fiestas de Guadalajara

Se celebrará el jueves 12 de septiembre 2024 desde las 18:30h, en el Paseo Fernández Iparraguirre con salida y meta desde la Plaza de Santo Domingo.

martes 10 de septiembre de 2024 , 19:35h

La XXIV edición de la Milla Urbana 'Ciudad de Guadalajara', organizada por el Club Atletismo Unión Guadalajara con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, se celebrará este jueves, 12 de septiembre 2024, desde las 18:30h, en el Paseo Fernández Iparraguirre con salida y meta desde la Plaza de Santo Domingo, siendo un evento deportivo incluido en el programa de Ferias y Fiestas de Guadalajara.



El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado esta mañana, junto a Mario Peinado, organizador del evento, los detalles de esta Milla “que es una carrera que transcurre por el centro de nuestra ciudad, con lo cual tiene un aliciente añadido para para los amantes del atletismo y que tiene varias pruebas, entre ellas es una prueba inclusiva, tiene una prueba de velocidad, una prueba popular y luego pueden participar desde los más pequeños hasta los más mayores” ha apuntado el concejal de Deportes, Armengol Engonga.



“Atletas de mucho renombre han participado en la historia de la Milla de Guadalajara como Fermín Cacho, Ana Lozano o Abel Antón y este año contaremos con Marta Pérez, destacada atleta olímpica en París 2024, récord en España en la prueba de 1.500m y Fernando Carro, que ha sido dos veces olímpico y actual poseedor del récord de España de 3000m obstáculos”, ha anunciado Engonga.



Más de 200 corredores se esperan en esta Milla Urbana, “donde no se persigue tanto la cantidad como la calidad de la carrera, sino que el objetivo principal es el fomento la difusión del atletismo a través de un carácter festivo, como es el hacerlo en el centro de Guadalajara en la Semana Grande de la ciudad, donde el ambiente que se crea es espectacular” ha destacado Mario Peinado como organizador del evento, por parte del club CAUG Guadalajara.



Así, en un recorrido de apenas 400 metros se realizan todas las pruebas, creando una gran emoción para el público asistente, empezando por la categoría inclusivo, donde va a participar la Asociación del Síndrome de Down de Guadalajara, hasta la absoluta.



“Las categorías menores en la milla son muy importantes, es empezamos con categorías sub8, que son nacidos en 2017, 2018 y 2019 y luego seguidamente con los de 14 y a 16 años, ampliando progresivamente en distancia. Los más pequeñitos corren 150 m, luego los de 14 hacen dos vueltas y los sub16 hacen 3 vueltas y ya llegamos a la prueba popular”, ha explicado Mario Peinado, “prueba federada, ya son cuatro vueltas para recorrer la distancia de 1.609 M, que es lo que compone. La distancia de la milla”, ha explicado.



En esa categoría absoluta estarán Jaime Migallón (Campeón de España Sub23 en 5.000ml 2024 )y Diego Hernando (Subcampeón de España 1.000ml Sub26 2024) que también asistían a esta presentación de la Milla y coincidían en apuntar su entusiasmo por participar en ella.



“Ya llevo corriendo 3 años la Milla de Guadalajara y cada año es mejor y este año ya me decido por correr la categoría absoluta porque suelen venir atletas grandes y de renombre, por lo que he decidido intentar correr con ellos y pasar un buen rato”, ha señalado Diego Hernando.



Por su parte Jaime Migallón, que el año pasado quedó segundo en esta prueba, ha señalado que es “una milla muy bonita, a 300 metros de casa, en la que te codeas con grandes atletas y en plena semana de ferias, con un ambiente increíble”.



En la categoría femenina destaca en la participación de la Milla sobre todo Marta Pérez, que en los Juegos Olímpicos hizo el récord de España, que llevaba 20 años sin batirse.



Otra atleta, María Tavira, del Club Unión Guadalajara, asistente a la presentación de la XXIV edición de la Milla Urbana 'Ciudad de Guadalajara', hacía la particular invitación a atletas y público para participar, “pues todo el ambiente es increíble y no se van a arrepentir”.



Las inscripciones para la Milla, que además son gratuitas, todavía estarán abiertas hasta casi la media noche de hoy a través de https://www.caug.es/.