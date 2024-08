AIKE contraria a la ampliación de la zona azul y el doble uso de la zona roja

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 21 de agosto de 2024 , 20:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo municipal ha presentado una enmienda a la totalidad y 28 enmiendas parciales a la Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos propuesta por el equipo de Gobierno de Ana Guarinos, que además del numero de plazas amplia las horas de pago y permite el uso de la zona roja a personas no residentes.



Susana Martínez y Jorge Riendas, concejala y portavoz de AIKE, han desglosando la enmienda a totalidad y las 28 enmiendas parciales que han presentado a la nueva ordenanza que regulará el estacionamiento limitado en la ciudad. En primer lugar señalan la falta de los informes económicos respecto de los costes e ingresos que supondrá la entrada en vigor de esta ordenanza, documentación preceptiva que el equipo de Gobierno tendrá que subsanar para una correcta tramitación, como pide el partido municipalista en su enmienda a la totalidad.



AIKE plantea en las enmiendas parciales mantener el horario de la zona azul hasta las ocho de la tarde, sin que haya que pagar a mediodía y las tardes de los meses de verano, la ampliación que plantea el equipo de Gobierno de 9 a 21 horas suponen tres horas más diarias de pago, lo que perjudicará a los vecinos y vecinas, y especialmente, a la actividad hostelera y comercial del centro.



En cuanto a la zona roja piden que se mantenga el uso exclusivo para las personas residentes, “la posibilidad de que se permita aparcar mediante ticket complicará, aún más, la posibilidad de encontrar plaza para quien paga tarjeta de residente. Este doble uso que han planteado no tiene en cuenta las dificultades que ya tienen las vecinas y vecinos para encontrar aparcamiento, debido fundamentalmente al desajuste de número de plazas de zona roja y tarjetas” explica Martínez.



Para que las zonas delimitadas con color verde cumplan su función de aparcamientos disuasorios Riendas insiste en la importancia de bajar el coste, planteando en las enmiendas presentadas que la primera hora sea gratuita y hasta la sexta hora se cobre la mitad de la tarifa. Precios muy limitados para facilitar el uso de estos aparcamientos y no se acceda con el coche particular al centro.



En el resto de las enmiendas presentadas AIKE aboga porque la zona de carga y descarga sea usado únicamente con ese fin, limitar a dos horas el tiempo máximo en las plazas de zona azul para favorecer la rotación o la reducción en la cuantía de las sanciones para que no sean tan gravosas para la ciudadanía, “más al inicio de la implantación de la nueva ordenanza, que la gente se tendrá que acostumbrar a los cambios”, matiza Riendas.



“Esta ordenanza va a tener un efecto muy directo en la ciudadanía, creemos imprescindible que las ampliaciones propuestas por el Partido Popular y Vox vengan avaladas por los informe técnicos y económicos preceptivos, y se expliquen a la ciudadanía. A lo largo del primer año de mandato de Ana Guarinos estamos sufriendo una subida importante en impuestos como el IBI o en servicios básicos como el autobús o la recogida de basura, las ampliaciones de la zona azul en cuanto a plazas, horarios y usos continúa con este afán recaudatorio del equipo de Gobierno” concluye la concejala de AIKE en el Ayuntamiento.