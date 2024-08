Del 21 al 26 de agosto, Casasana celebra sus fiestas en honor al Cristo de la Tribulación

miércoles 21 de agosto de 2024

Casasana, pedanía parejana, ya lo tiene todo preparado para sumergirse en cinco días de alegría y celebración durante sus festividades en honor al Cristo de la Tribulación, que este año van del 21 al 26 de agosto, puesto que se celebran el tecer fin de semana de este mes. Vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una variada programación que abarca desde juegos tradicionales hasta música en vivo, eventos para toda la familia y, este año, con la novedad del teatro.



A partir de este próximo miércoles, 21 de agosto, Casasana comenzará a vivir las fiestas veraniegas, que la pedanía parejana celebra en honor al Cristo de la Tribulación, con la programación deportiva, que este año se centra en los campeonatos de fútbol sala, fútbol sala infantil, pádel y frontenis.



Mañana jueves, 22 de agosto, comenzará la música, a partir de las doce de la noche, con la discomóvil La Fiesta.



El viernes, día 23 de agosto, comienza lo más granado de las fiestas, con el vermú flamenco, en la Glorieta de Castilla-La Mancha, que correrá a cargo de 'Caramelo Grupo Flamenco'. A continuación, habrá paella popular. A partir de las 20:30 horas, serán las peñas las que tomen todo el protagonismo, de la mano de una de las mejores charangas que hay en la provincia de Guadalajara, como es 'La Alegría Alcarreña'.



El pregón, está anunciado ese día, a las 21:15 horas. Correrá a crgo de los miembros de la Peña Los Leñeros, una de las doce peñas que dan vida a Casasana. La noche del viernes se llenará, de nuevo, con la originalidad de los variopintos disfraces que se presentan cada año al concurso infantil. Los más pequeños exhibirán todo el trabajo que están haciendo en estos días, donde tan importante es disfrutar, en cordial amistad, de los prolegómenos, como de la misma exhibición. La música de la minidisco 'Telma' acompañará la velada, mientras que la orquesta 'Morgan Band' tomará el relevo hasta altas horas de la madrugada.



El día grande de las fiestas llegará el sábado, 24 de agosto. Sin lugar a dudas, la competición deportiva más arraigada en Casasana, es el frontenis, que se disputará en su totalidad ese día. Tambien es, igualmente, el día del patrono de Casasana, junto a San Marcos, como es el Santísimo Cristo de la Tribulación. La procesión matutina la acompañará, de nuevo, la charanga 'Alegría Alcarreña', esta vez interpretando su amplio y solemne repertorio de marchas procesionales. La tarde será dedicada al deporte y los concursos de todo tipo, con el campeonato de frontenis de mayores, y resto de competiciones de adultos. Sin embargo, el programa de festejos reserva, también esa tarde, un espacio especial para los niños, con juegos tradicionales de bicicletas, carreras de sacos y una emocionante yincana infantil.



Las noches en Casasana serán igualmente vibrantes, con disfraces de adultos llenos de creatividad y originalidad. La Orquesta 'La Calle', un clásico de la noche casasanera, se encargará de alimentar musicalmente las ganas de fiesta, bien entendida, de los Casasaneros.



El domingo 25 de agosto continuará con una santa misa y procesión, seguida de un parque infantil y una divertida fiesta de la espuma. Para los adultos, también hay, tradicionalmente, una yincana y, a partir de las once de la noche, la actuación del trío “Los Salados”, que son, igualmente, un clásico en Casasana. Otra de las actividades que no falta nunca en Casasana es el tradicional concurso de baile de Parejas, programado este año para el domingo, día 25 de agosto.



El cierre de las festividades está reservado para el lunes, 26 de agosto, con una comida popular cortesía del Ayuntamiento de Pareja. También es este el día que el programa de Casasana incluye también diferentes espectáculos culturales, que este año incluyen el desafío cooperativo La Copa Bowser, y la actuación teatral 'El último tranvía', que correrá a cargo del grupo de teatro 'Garigay'.



El alcalde de Pareja, Javier Del Río, destaca, un año más, el entusiasmo con el que los casasaneros comparten el amor por su pueblo, y la variedad de un programa de festejos que mantiene sus clásicos, pero que siempre sabe innovar cada año con propuestas de todo tipo. “Como no puede ser de otra manera, el gobierno municipal estará en diferetnes momentos de las fiestas acompañanado a los casasaneros, y disfrutando de la celebración, por cuyo programa, un año más, felicitamos al concejal Inocente del Río”, señala Javier del Río, alcalde de Pareja.