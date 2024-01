El Plan Integral de barrios llega a Aguas Vivas con limpieza, reparaciones de aceras y eliminación de grafitis

“Guadalajara es una ciudad maravillosa que tiene que estar limpia, cuidada y bien conservada, tres aspectos que en los últimos años no solamente no han existido, si no que han brillado por su ausencia”, ha señalado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, al visitar los trabajos especiales en esta zona.

miércoles 24 de enero de 2024 , 20:28h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos ha presentado esta mañana la llegada del Plan Integral de Limpieza de Barrios a Aguas Vivas. “Un plan que no solo atañe la limpieza, sino a otras muchas tareas de mantenimiento de aceras, de poda, de eliminación de grafitis, luminarias y reparación de mobiliario urbano. Es la tercera zona en la que se actúa con el Plan Integral, una tarea en la que nos pusimos a trabajar desde que llegamos al gobierno municipal con todas las concejalías implicadas y especialmente la de Servicios municipales”, ha señalado la alcaldesa, acompañada en esta comparecencia por el concejal del área, David García.



Tras la actuación en la zona de La Llanilla y El Balconcillo, esta semana comenzaron las tareas en Aguas Vivas, con un poco de retraso sobre el programa prevista, “porque en navidades ha habido que atender limpiezas especiales de otras zonas festivas”, explicaba la alcaldesa.



“Guadalajara es una ciudad maravillosa y tiene que ofrecer su mejor aspecto, para eso tiene que estar limpia, cuidada y bien conservada, tres aspectos que en los últimos años no solamente no han existido, si no que han brillado por su ausencia”, ha remarcado la alcaldesa, para recordar el abandono de la ciudad, donde no se han conservado las zonas verdes, ni mantenimiento de aceras, ni limpieza ordinaría ni extraordinaria.



“Para nosotros todos los vecinos son de primera y todos los barrios son de primera y también los barrios anexionados van a recibir estas tareas integrales de limpieza”, ha asegurado Guarinos, agradeciendo las tareas a todos los técnicos y la coordinación de los diferentes servicios, “que son los que han planificado estas tareas”.



Entre las tareas a desarrollar en Aguas Vivas está el barrido mixto, baldeo mixto de todas las calles, la limpieza de grafitis y pintadas, el mantenimiento de contenedores, limpieza de luminarias, repintado de soportes por grafitis, y desperfectos o por corrosión de orines, ha enumerado la alcaldesa, indicando que “el tema de corrosión por orines es grave y afecta especialmente a varias zonas donde hay falsas villas”.



Por su parte el concejal de Servicios, David García, ha reseñado la buena acogida vecinal que siempre tiene la llegada a un barrio de esto servicios especiales de limpieza, “con la gente totalmente agradecida, lo que constata el abandono que han sentido en los últimos años” y explicaba que una de las grandes actuaciones había sido el arreglo completo de la acera en la Calle Prado Taracena, esquina calle del Atance.



García ha explicado que los trabajos en el barrio de Aguas Vivas se alargaran hasta finales de febrero, al ser un barrio amplio en extensión, aunque bastante limpio, al tiempo que cifraba ya se ha actuado en un en un 40% del total del mapa de la ciudad.



“En marzo estaremos en el Alamín con la limpieza integral, aunque lo compatibilizando con el centro de la ciudad, para la puesta a punto de las calles para la Semana Santa”, ha explicado García, que recordaba que no hay presupuesto adicional para el Plan Integral de Barrios, sino organización y planificación “y en ningún momento se deja de actuar con la limpieza ordinaria en todos los barrios”.