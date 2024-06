El parque del Mar Cantábrico en Aguas Vivas contará por fin con iluminación tras una inversión de 23.000 euros

Las obras de esta actuación ya están licitadas y comenzarán en breve, teniendo un plazo de ejecución de cuatro meses, según ha explicado el concejal de Alumbrado Público, José Luis Alguacil

viernes 21 de junio de 2024 , 17:58h

El Ayuntamiento de Guadalajara va a inciar en los próximos días las obras de instalación de alumbrado público en el parque Mar Cantábrico, en la zona de Aguas Vivas, en la confluencia de la Avenida del Alcorlo con la Avenida de Beleña, con una inversión de cerca de 23.000 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses.



El concejal responsable del Alumbrado Público, José Luis Alguacil ha presentado esta misma mañana in situ esta actuación, que ya se encuentra en proceso de licitación, “donde es preciso realizar obra civil de canalizaciones, arquetas y cimentaciones, pues no había una instalación anterior. Así como instalar báculos, proyectores, luminarias, cableados, para mejorar las zonas de mayor acceso a este parque que no contaban con ningún tipo de iluminación, salvo dos luminarias en el centro del parque”.



Alguacil ha explicado que con esta actuación se atiende una demanda vecinal, “siendo este un parque muy usado por los vecinos de la zona, pues cuenta de una amplia zona de agility para perros y otras zonas estanciales y de paseo que estaban totalmente en penumbra”.



En concreto se van a colocar cerca de 30 báculos, con sus correspondientes luminarias, dando mayor comodidad y seguridad a todos los vecinos de la zona.



El concejal ha destacado que esta, “es la segunda actuación, tras las mejoras en el parque de la Amistad, que se realiza dentro del plan municipal para atajar los puntos negros de la ciudad en cuanto a iluminación se refiere, algunas de ellas en estas zonas de los nuevos desarrollos, desde donde se han recibido numerosas quejas vecinales”.



En este sentido ha anunciado que la siguiente actuación que se está proyectando es en la zona del Balconcillo y calle del Geos “donde no existe tampoco una iluminación suficiente”.



“Seguimos apostando por mejorar el alumbrado público de la ciudad, siendo compromiso de este equipo de Gobierno y de la alcaldesa Ana Guarinos el atajar todos esos puntos negros en los que los ciudadanos reclaman una mejor iluminación”, ha concluido Alguacil.