La Diputación entrega obras a ocho pueblos de la Alcarria, en las que se han invertido 309.166 euros

El diputado de Proyectos, Planes Provinciales y Cooperación Técnica, Raúl de la Fuente, ha visitado varios de estos municipios, en los que se han realizado cinco obras de renovación de redes hidráulicas y tres de pavimentación de vías públicas.

lunes 19 de agosto de 2024 , 12:44h

La Diputación de Guadalajara ha entregado durante el segundo cuatrimestre de este año las obras del Plan Provincial de Obras y Servicios y del Plan de Obras Hidráulicas a ocho pueblos de la comarca de la Alcarria. La inversión total en estas actuaciones ha ascendido a 309.166 €.



De estas ocho obras ejecutadas, tres han consistido por decisión de los ayuntamientos en pavimentación de vías públicas, en Driebes, El Olivar y Solanillos del Extremo, y cinco en renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de agua, en Armuña de Tajuña, Mazuecos, Romancos (EATIM), Valdeavellano y Valdeconcha.



El diputado delegado de Proyectos, Planes Provinciales y Cooperación Técnica, Raúl de la Fuente, ha visitado varios de estos municipios, destacando el gran número de inversiones que se están ejecutando con fondos de la Diputación en renovación de redes hidráulicas con las que “conseguimos solucionar los constantes problemas de averías que tenían los pueblos, ya que las redes tenían mucha antigüedad” y “gracias a estas ayudas de la Diputación estamos pudiendo renovarlas y mejorar la calidad de todos sus vecinos”.



Armuña de Tajuña: remodelación integral de la plaza del pueblo combinando varias ayudas de la Diputación.



La obra entregada al Ayuntamiento de Armuña de Tajuña ha tenido una inversión de 30.250 € para la renovación de las redes de agua y saneamiento de la plaza del municipio, tal como ha explicado su alcaldesa, Raquel Polo. Posteriormente, con las últimas convocatorias del Fondo de Inversiones Municipales (FIM) y del Fondo de Cooperación al Desarrollo de los Municipios (FOCODEM), el Consistorio de Armuña de Tajuña ha completado la actuación con el adoquinado de la misma plaza.



“Todas las inversiones que nos ha dado la Diputación este año las hemos destinado a la plaza del pueblo”, ha señalado la alcaldesa, quien resalta también que “sin la ayuda de la Diputación este tipo de inversiones no se podrían realizar, porque en pueblos pequeños como el nuestro no hay suficiente dinero” y “entonces, gracias a la Diputación que nos va ayudando con FIM, FOCODEM, Planes Provinciales y todas las ayudas que nos ofrece podemos acometer estas obras, porque sin ello sería imposible”.



Driebes también completa la remodelación de su Plaza Mayor.



De forma similar ha actuado el Ayuntamiento de Driebes, al que se le ha entregado la obra del Plan Provincial de Obras y Servicios consistente en la pavimentación de su Plaza Mayor, con una inversión de 63.948 €. Previamente, con el FIM, se había ejecutado la renovación de las redes hidráulicas, como explica el alcalde del municipio, Alfonso Fernández:



“Todo lo de abajo está saneado y nuevo” porque “no tiene sentido hacer esto si lo de abajo se deja viejo y ahora, si todo va bien, creo que esta plaza no tendrá que moverse en 30 ó 40 años”, ha señalado, además de agradecer el apoyo de la Diputación porque “sin ellos los pueblos no podrían hacer estas obras”.



Valdeconcha: toda la red hidráulica renovada a falta de dos calles.



En Valdeconcha, la obra entregada por la Diputación ha sido también de renovación de redes hidráulicas, con una inversión de 36.095 €, en la calle del Olmo, “que era una de las pocas que quedaban por hacer, puesto que con los Planes Provinciales y algunas otras ayudas de la Diputación, hemos renovado ya casi todo el pueblo en cuestión de redes hidráulicas y alcantarillado”, ha destacado el alcalde, José Antonio de la Fuente.



Por ello, De la Fuente confía en que las próximas obras financiadas por la Diputación le permitan “finalizar las dos calles que quedan” y a agradecido a la Institución Provincial “estas ayudas para obras hidráulicas, porque es muy importante, sobre todo para los pueblos pequeños, que cuando llegue el verano no tengas averías ni disgustos, así que muchas gracias a la Diputación”.



El Olivar: pavimentación y equipamientos municipales.



Raúl de la Fuente ha visitado también El Olivar, donde la obra de los Planes Provinciales ejecutada y entregada ha tenido una inversión de 39.030 € para pavimentación de vías públicas. Además de esta actuación, la alcaldesa de El Olivar, Pilar Ruiz, ha destacado con el FIM de este año se ha construido una pista de pumptrack “porque en el pueblo hay bastantes niños que les gusta y nos lo estaban pidiendo”.



“Estamos muy agradecidos a la Diputación, por todas las subvenciones que sacan, las ayudas, por cómo funcionan los Centros Comarcales y la atención que nos prestan”, ha subrayado Pilar Ruiz.



Inversiones en Driebes, Mazuecos, Romancos, Solanillos del Extremo y Valdeavellano.



El resto de las obras entregadas por Diputación durante el segundo semestre del año a pueblos de la comarca de la Alcarria son las siguientes: en Driebes se ha ejecutado la pavimentación de vías públicas, con una inversión de 63.948 €; en Mazuecos, renovación de redes hidráulicas con una inversión de 32.065 €; en Romancos se han invertido 33.275 €, también en renovación de redes hidráulicas; la inversión en Solanillos del Extremo ha sido de 38.509 € para pavimentación de vías públicas; y en Valdeavellano, la obra ejecutada ha sido de renovación de redes hidráulicas y la inversión de 35.904 €.