La Diputación acondicionará los acuartelamientos de Molina de Aragón, Pastrana y Cogolludo

En virtud del convenio entre Diputación y Dirección General de la Guardia Civil aprobado en Junta de Gobierno, la institución provincial invertirá hasta 150.000 euros en mejorar y acondicionar dichos inmuebles en el ejercicio 2024.

jueves 13 de junio de 2024 , 13:17h

La Junta de Gobierno de la Diputación celebrada esta semana aprobó el acuerdo de aportaciones económicas al convenio con la Guardia Civil para obras de conservación y reparación en acuartelamientos de la provincia durante el ejercicio 2024. En virtud de la relación priorizada de actuaciones decidida por la Dirección General de la Guardia Civil, este año se mejorarán los cuarteles de Molina de Aragón, Pastrana y Cogolludo.



En el primero de ellos, el de Molina de Aragón, la actuación consistirá principalmente en la instalación de sanitarios y climatización en los vestuarios, además de realizar el enfoscado de la fachada.



En el acuartelamiento de Pastrana se procederá, gracias a la financiación acordada en el convenio, a la reforma el tejado, mientras que el de Cogolludo verá acondicionado su vallado perimetral.



En conjunto, la Diputación de Guadalajara invertirá un máximo de 150.000 euros, asumiendo tanto la financiación como la elaboración de los correspondientes proyectos la gestión de los expedientes de contratación de las obras respectivas con empresas especializadas del sector, así como la dirección facultativa y el abono de los importes comprometidos.



Por su parte, a la Dirección General de la Guardia Civil (Comandancia de Guadalajara), le corresponde, en virtud del convenio aprobado, la tramitación y abono de los permisos, licencias y autorizaciones administrativas que, en su caso, deban obtenerse.



Una vez redactados los proyectos y e integrado el crédito disponible, en caso de exceso se podrá utilizar para otros proyectos, con el límite total previsto por la Diputación.



Objetivo: ofrecer un servicio de calidad



La Diputación de Guadalajara, consciente de la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Guadalajara, viene formalizando desde 2020 convenios con la Dirección General de la Guardia Civil para la realización de obras de conservación y reparación de acuartelamientos con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de sus agentes, redundando en la mejora de la seguridad en nuestra provincia.



La ejecución de las obras de reparación y conservación, así como suministro de equipos, que vienen realizándose en virtud de estos acuerdos, no solo tiene como objetivo la modernización de los acuartelamientos en sí mismos, sino que mejoran a su vez la calidad del servicio que se otorga a la ciudadanía en su relación con la Guardia Civil, a la vez que se mejoran las condiciones laborales del personal de dicho cuerpo.



De esta manera, la Diputación provincial, sensible a la situación de ciertos acuartelamientos, participa en su modernización, poniendo de relieve la importancia de la misión encomendada a la Guardia Civil en la salvaguarda y satisfacción del interés general.



No en vano, la protección del orden público, la vigilancia del tráfico en vías interurbanas, la protección de la naturaleza y el medioambiente, la atención a la ciudadanía y a quienes visitan nuestra provincia, la conservación de recursos hidráulicos y de la riqueza cinegética, piscícola y foresta son algunas de sus funciones y ponen de manifiesto su importancia.