La APM, asociación mayoritaria de jueces, denuncia ante la Unión Europea los ataques al juez Peinado

Pide respetar la independencia judicial y asegura que lo ocurrido "excede de lo asumible en una democracia plena"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 29 de julio de 2024 , 14:06h

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha denunciado ante la Unión Europea (UE) "los ataques" contra el juez Juan Carlos Peinado como consecuencia de la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Para ello ha remitido este lunes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "alertando de los ataques que se están vertiendo contra el magistrado como consecuencia de la instrucción de unas diligencias en las que aparece como investigada Begoña Gómez" por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informa la APM.



"Siempre hemos entendido que las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, que la libertad de expresión es necesaria y enriquece el debate de la ciudadanía y su formación en valores democráticos", aclara la asociación.



Pero advierte de que "lo que está sucediendo en las últimas semanas excede de lo asumible en una democracia plena, donde debe existir un respeto a la independencia judicial y a las actuaciones de los jueces, debiendo evitarse por parte del Ejecutivo y del legislativo socavar la confianza de los ciudadanos en el poder judicial".



Añade que "así lo ha recordado la propia Comisión Europea en el informe sobre la situación del Estado de derecho en España conocido la pasada semana".



"Nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes para cuestionar las decisiones judiciales pudiendo interponerse por quienes son parte en el procedimiento los recursos que estimen oportunos si entienden que una resolución no es ajustada a derecho", agrega.



La APM recalca que "lo que no cabe ni puede admitirse en modo alguno es el ataque personal al juez, incluso a su familia, las acusaciones veladas de prevaricación o el intento de darle instrucciones sobre qué decisiones debe adoptar en el procedimiento, indicando que procede el archivo o que 'aquí no hay nada de nada'".



"Esperamos que estos ataques injustificados y estas críticas furibundas cesen y confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ahora comienza su andadura, cumpliendo su papel constitucional, defienda y ampare a los jueces en su independencia", concluye la APM.