VOX denuncia los recortes del PSOE en Sanidad y le acusa de mentir en las listas de espera de Castilla La Mancha

El presidente del Grupo parlamentario demuestra que hay pacientes que llevan más de dos años esperando una consulta de especialidades

lunes 30 de septiembre de 2024 , 20:27h

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa a las puertas del Hospital Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina para denunciar, una vez más, la grave situación que sufren tanto los pacientes como los facultativos de la sanidad en la región.



Durante su intervención, Moreno ha destacado que el personal sanitario del hospital ha decidido manifestarse en ese mismo lugar para denunciar el despido de aproximadamente 50 facultativos. "Este recorte en la plantilla médica va a suponer un grave perjuicio para la atención sanitaria de la población de Talavera y su comarca", ha afirmado Moreno.



El presidente del Grupo parlamentario regional ha subrayado que Castilla-La Mancha es la única región de España que aún no ha reconocido la carrera profesional sanitaria, lo que está provocando un "éxodo" de médicos y profesionales de la salud hacia hospitales de otras regiones, especialmente Madrid, donde las condiciones laborales son notablemente mejores. "Esta situación desmotiva y genera un estrés enorme entre los profesionales sanitarios del Hospital de Talavera, que ni es un hospital general porque no cuenta con todas las especialidades, ni es universitario porque no se imparten clases", ha manifestado Moreno.



Asimismo, ha recalcado que esta situación tiene un impacto directo en la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes. "Los vecinos del área sanitaria de Talavera están recibiendo una atención mermada por la falta de recursos y la mala gestión del gobierno regional", ha añadido, insistiendo en que el consejero de Sanidad no ha respondido a la pregunta que desde VOX CLM le trasladamos para que explique las razones por las que se han bloqueado y suspendido las contrataciones en el Sescam hasta final de año “anulando permisos, suspendiendo vacaciones y no amortizando las bajas temporales de los médicos y sanitarios del SESCAM”.



El diputado regional también ha reclamado al consjero de Sanidad que desvele el número de nóminas que han sido pagadas por el SESCAM en el mes de septiembre “para corroborar que han sido muchas menos que en agosto y así constatar los recortes en personal que están sufriendo los centros médicos y hospitalarios de la región”.



En su comparecencia, David Moreno también ha hecho referencia a la promesa de Emiliano García-Page en la ley de garantía de tiempos de espera en la sanidad pública en la que se garantiza un plazo máximo de 30 días para realizar pruebas diagnósticas.



En este sentido ha desmentido las informaciones publicadas hoy por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que afirmaba una reducción en las listas de espera durante los últimos 12 meses, cuando en realidad las listas han continuado subiendo hasta junio cuando se empezó a derivar a los pacientes a la sanidad privada con el objeto de que “les cuadren los números” que desaparecen de las listas del sistema público de sanidad.



"Las cifras que presenta el SESCAM no reflejan la realidad que viven los pacientes en Talavera y en toda Castilla-La Mancha", ha concluido.