El PP denuncia “el descontrol insostenible” del gobierno de Pioz que ha convocado ya tres Plenos y ninguno se ha celebrado

El Grupo Popular advierte de la deriva que está tomando el gobierno de Pioz, compuesto por el PSOE y los dos concejales díscolos de Vox, y pide “responsabilidad, respeto y lealtad” hacia las personas y la administración municipal

martes 23 de julio de 2024

martes 23 de julio de 2024 , 18:16h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Pioz, José Luis Sánchez, ha denunciado la “situación de descontrol insostenible” que se está viviendo en el Consistorio y que está afectando a la gestión del día a día y de los servicios en el municipio. Esto se debe a la forma de actuar del alcalde, Manuel López Carvajal, y su equipo de gobierno compuesto por concejales del PSOE y los dos que abandonaron hace poco el grupo político VOX pasando a ser no adscritos y a formar parte del gobierno a cambio de sendos sueldos.



La última denuncia del Partido Popular tiene un cariz rocambolesco. Tiene que ver el pleno ordinario que tenía que haberse celebrado el 4 de julio y que fue desconvocado “por no incluir los Presupuestos municipales, alegando el señor alcalde que, de esta forma, no tendría que convocar un pleno extraordinario más adelante, con los gastos que ello conlleva”. Desde el Grupo Popular mostraron su disconformidad argumentando que “el pleno ordinario debía celebrarse porque podía haber otros asuntos de interés”.



Pues bien, tal y como informa el portavoz popular, “este Pleno se volvió a convocar para el pasado jueves 18 de julio, incumpliendo los plazos oportunos, por lo que solicitamos su anulación para realizar dicha convocatoria en tiempo y forma”. Además, ha añadido, “observamos cómo en esta última convocatoria tampoco estaban los Presupuestos, que era el motivo por el que se había desconvocado el anterior pleno” por lo que, “ante estas maniobras, comenzamos a dudar sobre posibles intereses ocultos para actuar así”.



Lo siguiente fue convocar de nuevo otro pleno “urgente y extraordinario” para el domingo 21 de julio a las 19:00 horas, “sin tampoco incluir los Presupuestos, y con los mismos puntos en el orden del día de las anteriores convocatorias fallidas, por lo que desde el Grupo Popular no entendimos la urgencia de la sesión”, ha detallado José Luis Sánchez. Pero lo más grave fue “el escrito de la Secretaria Interventora informando de su ausencia ese día, ya comunicada con antelación al alcalde, por encontrarse de vacaciones y sin posibilidad de asistir”.



El PP pide “responsabilidad, respeto y lealtad” hacia las personas y la administración municipal



El alcalde socialista hizo caso omiso y, aun siendo conocedores de esto, “los concejales del Partido Popular asistimos al Pleno pensando que alguien sustituiría a la Secretaria”. “Nuestra sorpresa fue que el alcalde dio por nulo el Pleno al no haberse presentado la Secretaria Interventora”, ha explicado el portavoz del PP “habiendo hecho ir a los concejales, con el gasto innecesario que conlleva la asistencia a Pleno”.



Por ello, Sánchez ha afirmado que el alcalde “está jugando con el tiempo y con el dinero de todos actuando irresponsablemente y sin sentido alguno con la complicidad callada de todo su equipo de gobierno”. A esto se suma, una vez más, “la ausencia del único concejal de Vox que queda en la Corporación –tras la marcha de la formación política de los otros dos a cambio del sueldo- permitiendo así que todos los asuntos salgan adelante con el voto de calidad del alcalde socialista”.



Desde el Grupo Popular de Pioz se han preguntado “hasta cuándo vamos a tener que sufrir esta situación” y han pedido “responsabilidad y seriedad” dejando a un lado “los posibles intereses personales y pensando en el pueblo y en los vecinos a los que, hasta ahora, no están teniendo en cuenta”.



Por último, el portavoz, en nombre del Grupo Popular, ha querido trasladar “todo nuestro apoyo a la Secretaria Interventora en lo que venimos observando como acoso y derribo hacia su persona” pidiendo “respeto y lealtad hacia las administraciones y hacia el resto de concejales que formamos parte de la Corporación municipal, por el bien de Pioz”.