VOX denuncia el aumento de las agresiones sexuales en Castilla La Mancha

lunes 08 de julio de 2024 , 19:36h

El portavoz parlamentario del grupo VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha solicitado esta mañana la comparecencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, ante el preocupante incremento de agresiones sexuales en la región. Según los datos revelados por el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 700 denuncias, lo que equivale a una media de dos agresiones sexuales al día.



Se trata de un alarmante crecimiento de la estadística, ya que durante 2022 se contabilizaron un total de 318 denuncias por agresión sexual mientras que en 2023 la cifra ha subido hasta las 718, es decir, un 125 %.

"400 agresiones más demuestran que el sistema falla y que las políticas de igualdad y género no son efectivas a pesar de ser millonarias", declaró Sánchez.



Pregunta sobre el suministro de agua



En otro orden de cosas, cabe recordar que el grupo parlamentario VOX realizó una pregunta oral en el Pleno del pasado jueves sobre la hoja de ruta de la Junta de Castilla-La Mancha para evitar cortes en el suministro de agua durante este verano.



La consejera afirmó que no se producirían interrupciones en ningún municipio de la región, una promesa que se quebró tan solo 24 horas después cuando se suspendió el consumo de agua del grifo a 13.000 vecinos de la mancomunidad del Embalse de Cabeza de Torcón.



Denuncia de opacidad en la reforma del Estatuto de Autonomía



Finalmente, Iván Sánchez denunció la opacidad y el secretismo con el que PSOE y PP han pactado la reforma del Estatuto de Autonomía. Según Sánchez, la reforma incluye un aumento del número de diputados de 33 a 59, negociado un incremento del 79 % del número de diputados en "oscuros despachos" y sin la participación del resto de fuerzas con representación parlamentaria.



"Es llamativo que aquellos que hablan de transparencia y participación excluyan a los partidos que representan a miles de españoles de las negociaciones en las que deberían buscar el interés general en vez del particular", criticó Sánchez.