Nacho Redondo lamenta el rechazo de PSOE y Vox en las Cortes para ayudar al sector de la lavanda

Redondo también ha recordado a Page que todavía no ha recurrido la ley de Amnistía como dijo que haría

miércoles 03 de julio de 2024 , 14:16h

El diputado regional del PP por Guadalajara, Nacho Redondo, ha mostrado su “más profunda decepción” sobre la postura que los diputados del PSOE y de Vox por la provincia de Guadalajara mostraron en el último Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde rechazaron mejoras muy importantes para el sector de la lavanda propuestas por el Partido Popular. Estos, ha informado, “se mostraron contrarios a dar más ayudas a este sector donde los costes de producción se han duplicado y los precios han caído más de un 300%”. El Partido Popular presentó una proposición no de ley sobre el cultivo de la lavanda que “se encuentra en un momento crucial y el apoyo de las instituciones debe ser claro y contundente”.



El parlamentario regional ha defendido hoy en rueda de prensa que “el cultivo de la lavanda, además de ser un cultivo generador de empleo, se ha convertido en los últimos años en herramienta de desarrollo, tanto económico y social para zonas despobladas”. Por eso, ha añadido, la PNL presentada por el Partido Popular pretendía poner el énfasis en tres pilares fundamentales como son “combatir la despoblación, potenciar el turismo y mejorar la rentabilidad del los agricultores”.



Para lo primero, ha subrayado Nacho Redondo, “la lavanda ofrece una alternativa sostenible y viable económicamente hablando para los agricultores y sus familias, lo que proporciona la permanencia y el arraigo en la zona”, para lo segundo “todos conocemos el atractivo turístico de Brihuega y todo el entorno de la lavanda en la floración, lo que genera entre 1,3 y 2,6 millones de euros de ingresos anuales”, y para lo tercero Redondo ha incidido en que “tenemos que ayudar a los agricultores que llevan soportando bajadas de precios de forma continuada desde la pandemia y un aumento desproporcionado de los costes de producción”.



Esto último, ha manifestado Redondo, “hace difícil su mantenimiento como negocio, por lo que en nuestra propuesta pretendíamos un compromiso de la Junta de Comunidades de doblar la ayuda de 155 euros por hectárea a 310, con el objetivo de hacer que el cultivo sea sostenible para todos los que viven del mismo”. Pero la propuesta fue votada en contra por VOX y por el PSOE, “también por los diputados de esta provincia María Jesús Merino e Iván Sánchez”, ha apuntado.



Unanimidad para la conexión Alcorlo-Bornova



Este tema junto con un debate general sobre la conveniencia de la conexión definitiva de los embalses de Alcorlo y Beleña fueron dos de los temas importantes tratados en el último Pleno. Sobre la conexión Alcorlo-Bornova, el diputado regional ha explicado que el PP consiguió sacar adelante la propuesta de resolución que planteó y que instaba al Gobierno regional a impulsar, en el ámbito de sus competencias y a solicitar al Gobierno de España, a la mayor brevedad posible, la ejecución de las obras de conexión entre los pantanos de Alcorlo y Beleña para garantizar así el agua para consumo humano, para los regadíos de la zona y para atender a la industria de todo el Corredor del Henares, una infraestructura que lleva más de 20 años para hacerse”.



Esta propuesta sí salió adelante por unanimidad de los tres grupos políticos, lo que demuestra, a juicio de Nacho Redondo, que “podemos llegar a acuerdos en muchas materias que son fundamentales para nuestros vecinos”.



Redondo recuerda a Page que no ha recurrido la ley de Amnistía



En otro orden de cosas, el diputado regional del PP por Guadalajara ha querido recordar al Gobierno regional, al presidente García-Page, que “ya ha pasado un mes desde que dijo que recurriría la ley de Amnistía y debe de hacerlo cuanto antes, más aún cuando el Tribunal Supremo ya se ha manifestado acerca de no amnistiar el delito de malversación de caudales públicos en la causa del Procés del desafío independentista de 2017, una ley que provoca desigualdad entre los españoles”.



Por otro lado, y en cuanto a la propuesta del presidente Núñez Feijoo para que a partir de 2025 todas las comunidades gobernadas por el PP tengan una misma EBAU, Redondo considera que es “un éxito por la igualdad real de los españoles, vivan donde vivan, y que además es una reclamación de hace años de los jóvenes españoles”. Por eso, ha apuntado, “es tan oportuna la propuesta del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de instar al Gobierno regional a sumarse a esta iniciativa para garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes de nuestra región”.



“Los expertos coinciden en que esta medida es un buen avance para acabar con las desigualdades y además se produce en el marco de la Lomloe”, ha señalado el diputado regional añadiendo que “esta nueva EBAU consensua los criterios de corrección y puntuación, un mismo calendario para la celebración de las pruebas, un mismo día para conocer la calificación, los mismos contenidos evaluables de las asignaturas troncales y el mismo número de preguntas y ejercicios de todas las asignaturas, haciendo más justa la entrada a la universidad”.



Redondo se ha congratulado porque “los alumnos de Guadalajara se regirán el próximo año por estas normas ya que, académicamente, dependen de la Universidad de Alcalá”.



