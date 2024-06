ANPE Guadalajara hace un balance positivo del curso escolar 23/24 gracias a la labor de los docentes y al Acuerdo de Mejoras firmado con la consejería de Educación

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 19 de junio de 2024 , 12:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

ANPE Guadalajara valora el trabajo y el esfuerzo de los y las docentes de nuestra provincia que con su compromiso han hecho que este curso escolar se pueda calificar de muy positivo.



La firma del acuerdo de mejoras con el Gobierno regional por parte de Anpe y Ugt, que beneficia a todo el colectivo docente, ha arrancado con fuerza haciendo realidad las demandas del profesorado para favorecer la educación pública.



Durante este curso se ha reducido a 24 horas lectivas el horario docente en los centros de Infantil, primaria y educación especial. Además, las ratios en educación infantil para tres y cuatro años han quedado en 22 y durante el curso que viene toda la etapa contará con este número máximo de alumnado, ampliándose a la etapa de primaria en los cursos siguientes. En bachillerato también ha bajado la ratio a 32 y en EEMM se han aprobado las plantillas docentes para que el curso que viene el horario lectivo docente sea de 19 horas. El compromiso para final de legislatura será recuperar las 23 horas lectivas para el cuerpo de maestros y 18 en enseñanzas medias como estaban previamente a los recortes de 2012. Estas reducciones de horas lectivas serán usadas para realizar tareas de preparación de clases y otras burocráticas que tanto sobrecargan las jornadas laborales.



También ha comenzado durante este curso el Plan de reducción de burocracia, recogido en el acuerdo, que facilitará el día a día de los docentes simplificando los documentos programáticos.



Por otro lado, los docentes interinos de Guadalajara se verán beneficiados de un nuevo sistema de adjudicaciones “a la carta” que, además, favorecerá la cobertura de las sustituciones en nuestra provincia que cuenta con una alta tasa de interinidad.



En la parte menos positiva cabe destacar los problemas de interlocución con el Delegado provincial que han tenido su punto álgido durante este curso con la petición unánime de su cese por la Junta de Personal Docente y que no han beneficiado en nada para solucionar los numerosos problemas que han surgido

y surgen en el día a día.



En la capital seguimos sin saber nada del prometido colegio en la zona de Aguas Vivas ni de las obras del Centro Integrado de F.P. Además, numerosos han sido los problemas de recursos humanos y materiales en el centro de Educación Especial “Virgen del Amparo”. En la provincia continúan sin solucionarse cuestiones de espacios en algunas zonas tensionadas en cuanto a la cantidad de alumnado como es el entorno de Chiloeches, Pozo de Guadalajara y Pioz. Varias complicaciones han surgido durante el curso con infraestructuras. A modo de ejemplo podemos destacar la calefacción del IES Harévolar en Alovera o la ampliación del IES de Cabanillas que no se han resuelto o se han demorado mucho en su resolución con el correspondiente trastorno en el día a día del alumnado y profesorado. Mucho anuncio del centro integrado de F.P. de Azuqueca, pero ni un movimiento en la parcela cedida por el Ayuntamiento para tal uso.



No podemos olvidar tampoco los conflictos surgidos en esta provincia con la implantación del Cuaderno de Evaluación, calendario escolar y acuerdo de Itinerancias que hacen que en Guadalajara se interpreten normativas regionales de forma singular y que colocan a los y las docentes de Guadalajara en circunstancias de agravio comparativo respecto de los de otras provincias de Castilla La Mancha.



Finalmente, desde Anpe queremos desear suerte a opositores y opositoras y a los miembros de tribunales calificadores de las oposiciones al cuerpo de maestros que comenzarán a desarrollarse el próximo sábado. Fruto también del Acuerdo de mejoras, la oferta de empleo público para educación consta este año de 1133 plazas. En Guadalajara estarán centralizados los 10 tribunales de la especialidad de educación física y los 4 de audición y lenguaje.