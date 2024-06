La renovación del puente de la calle Méjico dará solución a las filtraciones y desprendimientos de esta estructura vial

El concejal de Infraestructuras, Santiago López, ha explicado hoy que ya existía un informe de 2021 que indicaba la necesidad de reparar este paso elevado sobre la calle Julián Besteiro.

martes 18 de junio de 2024 , 20:20h

Las obras de mantenimiento y renovación del puente de la calle Méjico sobre la calle Julián Besteiro, se van a prolongar durante cinco meses, pero los cortes de tráfico sólo tendrán lugar esta semana, sin quedar afectado el paso de peatones.



Así lo ha anunciado hoy el concejal de Infraestructuras, Santiago López, quien presentaba los detalles de esta obra, cuyos trabajos comenzaron el pasado 28 de mayo y tienen un presupuesto de 369.000 euros (IVA incluido), siendo una empresa de Guadalajara la adjudicataria, Mantenimiento y Renovación de Estructuras Amaga SL.



“Este puente ya viene acarreando una serie de problemas debido principalmente a su antigüedad, pues tiene más de 50 años, y ya en el año 2021 se produjo unos desprendimientos de parte de la armadura, que obligó a actuar a los Bomberos y puso en alerta a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara, que tras esas intervenciones puntuales, comprobaron que la estructura no suponía un riesgo inminente, pero que sí que necesitaba una renovación”, ha explicado el concejal de Infraestructuras.



“Ese mismo año se redactó un proyecto para intervenir de forma inmediata, pero aquel proyecto lamentablemente, nunca se dotó del crédito presupuestario necesario para llevarlo a cabo y se quedó abandonado, como uno de tantos proyectos y anuncios del anterior equipo de gobierno, liderado por Alberto Rojo”, ha añadido López Pomeda, para concluir que “ha sido ya en 2023, en concreto en el mes de diciembre, cuando se dotó presupuestariamente este proyecto, como una obra necesaria que es, siendo la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien firma el inicio del expediente para que lo que era un anuncio, se convierta hoy en realidad”.



“Las obras, evidentemente son del Ayuntamiento de Guadalajara y de todos los ciudadanos de Guadalajara, y no de nadie en concreto y el retraso viene del mandato anterior, como queda patente el informe técnico que determinó la necesidad de esta obra hace ya tres años”, ha recalcado el concejal, “pues conocían la necesidad, pero no hubo prioridad, ni presupuesto para llevarla a cabo”.



“Siempre es mejor prevenir que curar”, ha apuntado el López Pomeda, “también con las infraestructuras que precisan de un mantenimiento para evitar males mayores o estructurales”, al tiempo que pedía disculpas a los vecinos “afectados por las molestias que suponen los cortes de tráfico de este tramo de la calle Méjico, que solo durarán esta semana”.



En cuanto a las actuaciones a realizar en el puente, el técnico municipal Juan Aguado, detallaba que “se repararán todos los desperfectos que hay en varios puntos de las pilas y de los estribos, también en la armadura que ha quedado al descubierto con el correspondiente riesgo de corrosión”.



La actuación también se hará en el tablero del puente, que presenta problemas de filtraciones, donde se va a impermeabilizar y se renovarán las juntas de dilatación. La obra concluirá con una capa de aglomerado para para rodadura vial y la pintura de la barandilla de protección.