Una muestra de carteles y el concierto de Aaron Lee, propuestas del Ayuntamiento para celebrar la Semana del Orgullo LGTBI

La fachada del Ayuntamiento de Guadalajara se iluminará en la noche del 28 de junio con los colores de la bandera LGTBI

martes 18 de junio de 2024 , 20:25h

“Guadalajara es una ciudad respetuosa, tolerante y libre que no excluye ni limita a nadie, una ciudad sin etiquetas, donde la diversidad, y la igualdad no deben ser patrimonio de nadie”.



Con estas palabras presentaba el concejal de Igualdad, Roberto Narro, los actos organizados por el Ayuntamiento de Guadalajara para celebrar la Semana del orgullo LGTBI, cuyo cartel es la imagen gráfica ganadora del concurso que convocó en mayo la concejalía de Igualdad, que lleva por título “Con mucho orgullo”, y cuyo autor es Sergio Iborra.



Narro ha recordado que Día Internacional del Orgullo LGTBI se celebra cada 28 de junio desde 1960, fecha que marca el inicio del movimiento internacional por los derechos LGTBI, siendo su objetivo el reivindicar y visibilizar los derechos del colectivo LGTBI.

“Se presentaron 42 obras a este primer concurso de carteles, que tenía por objeto implicar a la sociedad en esta conmemoración de la Semana y el Día del Orgullo y visibilizar la reivindicación de la diversidad”, ha señalado el concejal, explicando que el fallo del jurado se realizó por miembros de la Asociación Wado y funcionarios municipales, siendo 500 euro el premio que recibe el artista de la obra ganadora, que será la imagen de esta celebración.



Con todos los carteles participante se va a realizar una exposición en la segunda planta del Mercado de Abastos, del 24 de junio al 7 de julio.



Además, la fachada del Ayuntamiento de Guadalajara se iluminará en la noche del 28 de junio con los seis colores de la bandera LGTBI, ha anunciado el concejal de Igualdad. “El criterio de este equipo de gobierno es que en el balcón del Ayuntamiento de Guadalajara solo ondeen las banderas institucionales y desde el inicio del mandato, no se ha puesto ninguna otra”, aclaraba el concejal a pregunta de los medios.



Concierto gratuito Aaron Lee el 27 de junio en el Buero



La actividad estrella de esta celebración será “un concierto novedoso y reivindicativo” y de alta calidad artística, del músico Aaron Lee, que tendrá lugar el jueves, 27 de junio, a las 19:30 horas, en el Teatro Buero Vallejo, con entrada gratuita, que se puede recoger en las taquillas del teatro desde el 10 de junio.



Aaron lee es un músico, violinista y activista por los derechos humanos que tiene tras de sí una de esas historias que no deja indiferente a nadie, ha explicado el concejal. “Es una eminencia del violín, integrante más joven de la Orquesta Nacional española, que vivió el infierno en su propia casa al declarar su

homosexualidad y ser encerrado por su padre en una isla situada entre Corea y Japón. Su orientación sexual le llevó al rechazo de sus padres también a la violencia y el maltrato durante su adolescencia. Es concierto lleva por título ‘Yo soy el que soy’”.



El concejal de Igual ha anunciado que junto a esta semana reivindicativa del Orgullo, desde el Ayuntamiento de Guadalajara se va a realizar una programación periódica en materia de diversidad, que comenzará con una charla coloquio relacionada con la promoción de la salud, “no quedando solo en actividades en torno a la semana del orgullo pues el compromiso de este Ayuntamiento es trabajar todos los días por la libertad, igualdad, diversidad en Guadalajara”.



En cuanto a la programación de las distintas asociaciones del colectivo LGTBI, Narro ha señalado que se hicieron distintas reuniones y se ofreció la posibilidad de colaborar, “pero desafortunadamente nos ha llegado su programación”.