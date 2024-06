El 8º Grand Prix Open HMF: Un Espectáculo de Artes Marciales en Alovera

martes 18 de junio de 2024 , 20:13h

El pasado 15 de junio de 2024, el polideportivo La Dehesa de Alovera se convirtió en el epicentro de las artes marciales con la celebración del 8º Grand Prix Open HMF. Este evento, que ha ganado renombre en el ámbito nacional, presentó competiciones de Muay Thai y K1, atrayendo a los mejores gimnasios y atletas de toda España, incluyendo los destacados del Corredor del Henares. Entre ellos Hammer Center de Guadalajara, Defense Lab de Alcala de Henares, Team Antino de Pioz, Animal Gym de Villalbilla, Ayutthaya y Dim Cot de Torrejon de Ardoz, Gaonah de Mejorada del campo y RH Boxing de Coslada.



Los resultados de nuestros vecinos de Hammer Center has sido:



Alessandro Pompeo oro K1 en la categoría -34kgs



Hugo Jaramillo Plata K1 en la categoría -57 kgs



Abdellah Sahoud Plata K1 en la Categoria -60 kgs.



Diego Cuesta Plata Muay Thai en la categoría -54 kgs.



Con cinco áreas de combate que acogieron categorías infantil, juvenil y senior, el torneo prometió y entregó una jornada llena de acción y técnica.



La organización del evento estuvo a cargo de HMF y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alovera, demostrando un compromiso firme con la promoción del deporte y el espíritu competitivo



Este año, el Gran Prix Open HMF no solo destacó por la calidad de sus combates, sino también por su magnitud. Se estimó la participación de centenares atletas, lo que lo convierte en la edición más grande hasta la. Con dos tatamis y tres rings, el evento ofreció una plataforma sin precedentes para que los competidores demostraran su habilidad y pasión por estas disciplinas.



La OMKE (Organización Mundial Kickboxing España) homologó el evento, asegurando el reconocimiento y la calidad de las peleas. Los asistentes disfrutaron de combates emocionantes, donde los atletas mostraron no solo su destreza física sino también su espíritu de lucha y respeto por las artes marciales.



El Grand Prix Open HMF se ha consolidado como una cita imprescindible para los aficionados y practicantes de Muay Thai y K1. Con cada edición, el evento no solo celebra la fuerza y la disciplina de estos deportes, sino que también fomenta un sentido de comunidad y respeto mutuo entre los atletas y espectadores.