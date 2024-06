Alberto Rojo y el PSOE se quedan solos en la defensa de la amnistía y de la traición a los guadalajareños

viernes 07 de junio de 2024

Con la moción presentada de forma conjunta por el grupo municipal del Partido Popular y el grupo municipal Vox, aprobada hoy por el Pleno con los únicos votos en contra de Alberto Rojo y el PSOE, el Ayuntamiento de Guadalajara renueva su compromiso en defensa de la Constitución Española, de la Democracia, del Estado de Derecho y de la libertad, también de la libertad de prensa y de expresión. Y ha pedido que Sánchez y todos los que le apoyan desistan de toda pretensión de limitar o entorpecer las libertades. También han pedido un pronunciamiento sobre la corrupción política, económica e institucional que rodea al PSOE, de la que Alberto Rojo y el PSOE son participes con su silencio y complicidad.



El Ayuntamiento de Guadalajara ha renovado su compromiso en defensa de la Constitución Española como marco de convivencia y garantía de los derechos y libertades de los españoles, la separación de poderes y la libertad de prensa, pero lo ha hecho en exclusiva con el voto de los concejales del equipo de Gobierno de PP y Vox “porque debemos impedir este ataque sin precedentes a la libertad”, pues desde la bancada socialista han votado en contra a la moción conjunta presentada por los grupos municipales de PP y Vox, mientras que la concejala de Aike se abstenido.



“48 millones de españoles hemos asistido atónitos a lo que nunca habíamos conocido en democracia, y es que un presidente del Gobierno, enloquecido de poder, y cercado por la corrupción política y económica, está dispuesto a pagar el precio que sea por mantenerse en el Gobierno, entregar España a quienes la han tratado de romper permanentemente, al señor Puigdemont, que es el precio más caro a pagar, con una Ley de Amnistía, que si ha podido salir adelante es porque un grupo de diputados, incluido el señor Rojo que está aquí como concejal, votaron a favor, poniendo en jaque el sistema constitucional, y la igualdad entre españoles”, ha señalado el portavoz del grupo municipal popular, Alfonso Esteban, tras exponer los motivos de la moción conjunta.



“Existe también una corrupción económica, con casos que asedian al presidente del Gobierno, como el caso ‘Tito Berni’, el caso ’Koldo’ y los casos que estamos conociendo que afectan a su círculo más cercano, a su esposa, la señora Gómez, llamada a declarar como investigada por presuntos delitos de corrupción”, ha añadido Esteban, para señalar que Sánchez, ante esto, “se hace el mártir, se retira a reflexionar dando un espectáculo bochornoso y regresar y decir que la culpa toda es de PP y Vox, y que aguantará. Ataca a jueces, a medios de comunicación e intenta poner una mordaza a todos”.



Esteban de dirigía directamente a Rojo para interpelar “no se que tendrá que decir a toda esta locura siendo uno de los diputados que votó la Ley de Amnistía, pero también ex alcalde de esta ciudad”, al tiempo que apostillaba sobre García-Page que “de nada sirve que el secretario de los socialistas en Castilla-La Mancha diga ahora que va a recurrir la Ley de Amnistía, “que no se debería haber aprobado con los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha”.



“No se puede disimular que el PSOE está hasta el cuello de corrupción política”, ha insistido Esteban en la réplica, “pero ustedes no quieren hablar de ello, ni de la mordaza que pretenden querer poner a jueces y periodistas, porque siguen el dictado de su jefe. Juramos hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y es lo que estamos haciendo”.



Por último, Esteban lanzaba una batería de preguntas al PSOE: qué le parece la Ley de Amnistía, los casos de corrupción que asedian a Sánchez, que el presidente no de ningún tipo de explicaciones, que estemos en manos de un prófugo de la justicia…, para concluir, refiriéndose a los socialistas “su silencio es cómplice”.



Por su parte, el portavoz del grupo municipal de VOX, Víctor Morejón, ha reprochado al PSOE de Guadalajara que no se desvinculen de la línea y acción política de Pedro Sánchez que, "es el señor de la mentira y sus mentiras están llevando a la democracia española a una crisis institucional sin precedentes", ha apuntado Morejón.



Además, el edil de VOX ha indicado que su partido estará siempre en la defensa del interés general y apoyarán aquellas propuestas buenas y beneficiosas para los ciudadanos, "algo que nos diferencia de ustedes, que anteponen siempre su interés político y partidista", ha apuntado Morejón.



El portavoz de VOX ha destacado el papel y el sentido de la Constitución Española y la separación de poderes, "como garantes de nuestra democracia", y ha lamentado que "Pedro Sánchez ataque continuamente al poder judicial, dilapide la igualdad entre españoles con la aprobación de la amnistía. Hechos que son más propios de otros regímenes que yo conozco bien, como el cubano, pero que aquí no vamos a dejar que se instauren", ha concluido Víctor Morejón.