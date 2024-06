El Ayuntamiento de Cabanillas liquida el ejercicio del Presupuesto 2023

El consistorio dispone de 11’4 millones en remanente de tesorería, para poder hacer frente a las inversiones en marcha

viernes 07 de junio de 2024 , 19:17h

La corporación municipal de Cabanillas del Campo ha celebrado este viernes sesión de Pleno Ordinario. Ha sido un pleno de extensión muy corta, ya que en la parte resolutiva sólo ha habido que aprobar el carácter ordinario de la sesión y las actas de los dos anteriores plenos extraordinarios, y en el mismo se han producido algunas daciones de cuenta de resoluciones de Alcaldía (como la liquidación del Presupuesto 2023, y sobre el estado de cumplimiento de la Ley contra la Morosidad y los informes de seguimiento de pagos del primer trimestre del año).



En este sentido, cabe reseñar que, según se ha dado cuenta, el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2023 con un remanente de tesorería para gastos generales de 11.420.196 euros. Esta cantidad está en su mayor parte afectada y comprometida por gastos previstos que van a producirse en este ejercicio 2024, y que van desde la devolución de garantías de empresas adjudicatarias de obras y servicios, al pago de diferentes plazos previstos en las inversiones que están en marcha en estos momentos, y que se presupuestaron en el ejercicio anterior (esencialmente, el nuevo Centro Acuático, que está en la primera fase de su construcción; y el Centro Municipal de Seguridad, que por su parte encara la recta final de obras).



El alcalde, José García Salinas, ha comentado en la sesión que en breve se van a convocar un par de plenos extraordinarios en los que se utilizará otra parte de este mismo remanente para nuevos proyectos de inversión, pero ha señalado que no ha querido llevarlos a este Pleno Ordinario por haberse celebrado el mismo en vísperas de las Elecciones Europeas, y para que no pudieran confundirse con anuncios de tipo político-electoral, por lo que se debatirán y votarán en próximas semanas.



Al no haber mociones de grupos, y tras el turno de ruegos y preguntas, se ha levantado la sesión.