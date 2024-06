El restaurante español Disfrutar, elegido como el mejor restaurante del mundo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de junio de 2024 , 13:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El restaurante Disfrutar, de Barcelona, se ha coronado como el mejor restaurante del mundo al conseguir el número 1 de la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', que ha celebrado la edición número 22 de sus premios este miércoles en Las Vegas (Nevada, EEUU) y en la que el también español Asador Etxebarri logró el puesto número 2.



"Queremos dedicar que Disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra y a todas las personas que trabajan y trabajaron día a día por la gastronomía para hacer este oficio maravilloso", ha dicho emocionado Eduard Xatruch, uno de los tres chefs que capitanean el restaurante de Barcelona, tras recibir el galardón en el escenario.



Disfrutar, liderado por Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, ha pasado de la segunda a la primera posición de esta lista, mientras que Asador Etxebarri (Atxondo -País Vasco-) ha adelantado su posición al número dos después de haber obtenido el cuarto puesto en 2023.



El restaurante Disfrutar, fundado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, abrió sus puertas en Barcelona en diciembre de 2014 y está situado en la zona de Eixample.



El año pasado el restaurante peruano Central, alcanzó el máximo reconocimiento y en esta edición ha salido de la clasificación para unirse al salón de la fama 'Best of the Best' de antiguos restaurantes número 1, del que también forman parte los catalanes El Bulli y El Celler de Can Roca.