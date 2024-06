Una plaga de polillas gigantes e inofensivas invade Madrid

jueves 06 de junio de 2024

Grandes polillas han llegado a Madrid con la subida de temperaturas. Los expertos dicen que no existe peligro alguno: ni plagas, ni epidemias. Se trata de la variedad autographa gamma, caracterizada por migrar en las épocas calurosas en busca de terrenos más fríos.



Estos insectos no son venenosos, tampoco pican a los seres humanos u otros animales; así que, desde ese punto de vista, se consideran inofensivas. No obstante, pueden llegar a afectar la salud de manera indirecta; ya que, sus larvas, desarrolladas en los alimentos, tienden a deteriorarlos.



Desde Alcalá de Henares a la capital, pasando por los pueblos del sur, varios usuarios en redes sociales como X (antes Twitter) han llamado la atención sobre la aparición de polillas de un tamaño mayor al habitual en estas zonas