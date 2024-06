Castillo anima a acudir “unidos a las urnas” porque “el proyecto del PP es el único que puede echar a Sánchez”

El PP de Guadalajara ha reunido este sábado en un acto a sus interventores y apoderados para las elecciones europeas del 9J, a los que el presidente provincial ha agradecido “la gran labor que realizan antes, durante y después de la jornada electoral”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 02 de junio de 2024 , 12:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Popular de Guadalajara ha celebrado este sábado un acto con interventores y apoderados para las próximas elecciones europeas, a los que el presidente Lucas Castillo ha agradecido su "trabajo, e implicación antes, durante y después de la jornada del 9 de junio". "En el Partido Popular contamos con personas comprometidas con este proyecto que es el único que puede echar a Pedro Sánchez", ha dicho el presidente de los populares, "por ello, tenemos que acudir a votar unidos este 9J, porque después no valdrá lamentarnos".



Castillo ha reprochado a Sánchez "que su gobierno esté cercado por la corrupción, así como su entorno más cercano con su propia mujer investigada por presunto tráfico de influencias". "Es una vergüenza que España esté representada por alguien que la ha vendido por siete votos con el único propósito de mantenerse en el poder", ha recalcado Castillo, "y que ahora sean los independentistas los que marquen la agenda política como vimos ayer con la aprobación de la infame ley de Amnistía".



Todo ello, ha recordado, "con el voto de los parlamentarios socialistas como el del ex alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, con la complicidad del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que de cara a la galería dice una cosa y luego hace otra". "¿Qué será lo próximo?", se ha preguntado el también senador del PP por Guadalajara que ha animado "a acudir todos a las urnas a responder masivamente con los votos del Partido Popular que no queremos a Pedro Sánchez y que, cuanto antes, convoque elecciones generales".