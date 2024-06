Lucas Castillo rechaza la “nueva fiscalidad singular” que Sánchez quiere aplicar a Cataluña “generando aún más desigualdad entre españoles y guadalajareños”

El presidente del PP de Guadalajara afirma que “los pactos obligados de Sánchez los vamos a pagar todos” y recuerda que esta “fiscalidad singular” se une a la ya aprobada ley de Amnistía

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 18 de junio de 2024 , 20:30h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha rechazado la llamada “financiación singular” que Pedro Sánchez quiere ahora establecer para Cataluña generando “aún más desigualdad entre los españoles”. “Primero fue la ley de Amnistía y ahora una fiscalidad distinta para Cataluña, está claro que el PSOE solo busca desigualdades entre los españoles”.



El presidente de los populares de Guadalajara ha afirmado que “no es de recibo que Sánchez siga dando privilegios a los independentistas por siete votos que son los que le mantienen en el sillón” añadiendo que “sus pactos obligados los vamos a pagar todos los guadalajareños y españoles”.



Castillo ha subrayado que esta “nueva fiscalidad” está “fuera del ordenamiento jurídico” y ha preguntado a Sánchez “si ha consultado qué opinan los presidentes del resto de comunidades autónomas de España, si cree que estos estarán a favor de renunciar a lo que les corresponde condonando además 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña”. Estos, ha recordado Castillo, forman parte de la deuda total de 73.000 millones de euros que la administración catalana tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y fue uno de los acuerdos con ERC para investir presidente a Sánchez.



El también parlamentario nacional ha destacado “que tenemos un gobierno que gobierna poco y solo para unos pocos” porque “a todo se suma que seguimos sin presupuestos y que la única ley aprobada en esta legislatura haya sido la de Amnistía”, mientras “tenemos a un presidente acorralado por la corrupción política y económica”.



Por último, ha insistido en la “complicidad” de Page con Sánchez “aunque de cara a la galería quiera hacer parecer lo contrario”; lo cierto, ha dicho Lucas Castillo, “es que Page podría haber parado la ley de Amnistía con los votos de los parlamentarios nacionales de Castilla-La Mancha y no lo hizo”. Mientras él llegó a decir que “dimitiría antes de votar a favor” de esta ley, “no exige lo mismo a sus parlamentarios que votaron “sí” a generar desigualdad en España y en Guadalajara, “con el voto también, no nos olvidemos, del diputado nacional y ex alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo”.



Sobre esto, ha informado Castillo, en la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha celebrada este mismo lunes, “hemos aprobado una resolución para pedir a Emiliano García-Page que cese a los diputados y senadores del PSOE de la región que votaron a favor de la Ley de Amnistía y de los pactos de Sánchez con Junts”. “Todos han traicionado a nuestra región y a Guadalajara anteponiendo los intereses partidistas a los de los vecinos, veremos ahora si Page es coherente por una vez con lo que dice en los medios de comunicación, y no actúa haciendo lo contrario como nos tiene acostumbrados”, ha finalizado.