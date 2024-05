Iberdrola sufre un ciberataque que afecta a datos de más de 850.000 clientes en España

miércoles 29 de mayo de 2024 , 20:37h

Iberdrola ha sufrido a principios de este mes de mayo un ciberataque que ha afectado a datos de más de 600.000 clientes de la eléctrica en España y 250.000 del comercializador de último recurso del grupo, Curenergía.



Iberdrola reconocía que el ciberataque ha expuesto datos personales "no sensibles", sino de contacto, de unos 850.000 clientes.



En concreto, la energética detectó el pasado 7 de mayo un acceso no autorizado a las bases de datos de clientes ocasionado a través de un proveedor, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.



Iberdrola ha indicado que ha puesto en conocimiento este hecho "de forma inmediata" ante la Agencia de Protección y Datos y que ha cursado la pertinente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A la vez, ha remitido una comunicación a los clientes afectados informándoles del incidente.



Según adelantó Invertia-El Español, el incidente, que fue subsanado de forma inmediata, afectó a los siguientes datos: nombre, apellidos, número de DNI y datos de contacto. No obstante, no se accedió a datos bancarios.



La energética afirmó que, ante la ola de 'hackeos' sin precedentes que han afectado a importantes empresas y entidades públicas y privadas en los últimos tiempos, "trabaja de forma continua para combatir estos ciberataques actuando siempre con total transparencia y colaborando con los organismos reguladores y supervisores".



A este respecto, señaló que la ciberseguridad es "una prioridad" para la compañía, "tal y como se demuestra la continua y creciente dotación de recursos humanos y económicos".



"En los últimos años la inversión se ha visto robustecida con una financiación que se ha incrementado notablemente", añadieron las mismas fuentes, subrayando que cuentan con más de 400 profesionales en todo el mundo dedicados a ciberseguridad y que han efectuado "una gran inversión en procesos y sistemas avanzados, con el propósito de proteger nuestras infraestructuras, sistemas de información y los datos nuestros clientes".



TELEFÓNICA Y SANTANDER



Este martes se conoció que Telefónica estaba "investigando la legitimidad de la información" que un usuario y potencial ciberdelincuente había publicado en un foro de hackers en internet en el que afirma haber conseguido los datos de 120.000 usuarios y empleados de la compañía española, los cuales habría puesto a la venta.



Asimismo, hace unas semanas, el Santander informó de un "acceso no autorizado" a una base de datos de la entidad financiera alojada en un proveedor que afectó a clientes de España, Chile y Uruguay, así como a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo.