Agudo confirma que la campaña de las europeas confrontará las políticas sanchistas, apoyadas por Page, con las políticas del PP que defienden el campo, el agua y las infraestructuras

PP apuesta por sacar a todo el partido a la calle con el municipalismo para hablar de la importancia de las europeas en CLM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de mayo de 2024 , 20:03h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que la campaña de las europeas confrontará las políticas sanchistas, apoyadas por Emiliano García-Page, con las políticas del PP que defienden el campo, el agua y las infraestructuras.



Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha asegurado que el PP “tiene ya los motores arrancados” para comenzar la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio y desde el próximo jueves 23 recorrerán la región “como si de unas elecciones municipales o autonómicas se tratasen”.



“En esta campaña vamos a poner en valor la gestión de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, de esos gobiernos del Partido Popular que hoy demuestran que hay una Castilla-La Mancha que funciona, pero no la que dirige y la que gestiona Emiliano García-Page”.



La secretaria general ha resaltado que mientras algunos piensan que Europa no importa y que las decisiones que se toman en Europa no tienen sus consecuencias en nuestra tierra, desde el Partido Popular han dejado claro que “no es así, ya que las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea afectan directamente a los intereses de Castilla-La Mancha”, y por encima de todo a un sector que es clave para la economía de nuestra tierra como es el sector primario.



Según Carolina Agudo, no es lo mismo que la política agraria común sea negociada a manos de los socialistas que del Partido Popular, ya que el PSOE-CLM está a favor de ese Pacto Verde “que perjudica de lleno a los agricultores y ganaderos castellanomanchegos”. Por tanto, “no da igual que la PAC, pilar fundamental para nuestra tierra, sea negociada por el Partido Socialista a que sea negociada por el Partido Popular”.



Agudo ha recordado que la eurodiputada del PSOE de Castilla-La Mancha y candidata ahora también al Parlamento Europeo, “es conocida por haber defendido la amnistía, por no haber permitido que se investiguen los crímenes sin resolver de ETA y por estar a favor de la censura del castellano en las aulas catalanas. Esa es la hoja de ruta y la hoja de servicios de la candidata del PSOE-CLM, Cristina Maestre”.



Agudo ha afirmado que estarán arropados por miembros de la dirección nacional que ya irán anunciando según vaya avanzando la campaña electoral. “Vamos a sacar a todo el PP-CLM a la calle, con el presidente Paco Núñez a la cabeza, con la implicación de todos los cargos de nuestro partido, incluidas las juntas locales y los afiliados porque queremos hablar de lo que le importa a los castellanomanchegos y tienen que saber de la importancia de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo, pero sobre todo de quienes tienen que tomarlas”.



En ese sentido, ha destacado que centrarán su discurso en lo que le importa a los castellanomanchegos, “en trabajar en conseguir más y mejores infraestructuras para nuestra tierra, como es la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Talavera de la Reina y en defender el Pacto Regional por el Agua”.



Sobre la llegada del AVE a Talavera de la Reina, la dirigente popular ha señalado que el Partido Popular no renunciará ni al soterramiento, ni a que la estación esté dentro de la ciudad y defenderá, por supuesto, que su llegada se produzca antes del 2030.



“El Partido Socialista quiere acabar con todo lo que se ha firmado y con todo lo que se ha trabajado en cuanto al AVE y en cuanto al agua, pero la posición del PP sigue siendo la misma que se firmó y la que seguimos defendiendo a diario, agua en calidad y en cantidad y prioridad de la cuenca cedente.



Y ha apostillado que el presidente Alberto Núñez Feijóo recibió en septiembre del año 2022 del propio presidente Paco Núñez, una copia del Pacto Regional por el Agua de Castilla-La Mancha. Asimismo, Agudo ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez, no sepa que hay ese pacto. “Ni lo conocen en La Moncloa, ni lo conocen en Ferraz porque Emiliano García-Page, el que fue el primero en firmar el Pacto Regional, no se ha atrevido a llevarlo”.



“En la campaña los ciudadanos tendrán que confrontar las políticas sanchistas, apoyadas por Page, con las políticas del PP que buscan solucionar los problemas de los españoles. Nuestras políticas que defienden en Castilla-La Mancha, en España y en Europa el campo, el agua y las infraestructuras que son necesarias. En definitiva, para que los intereses de los castellanomanchegos y los intereses de todos los españoles suenen con fuerza en Europa”.