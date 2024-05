Cientos de escolares ‘toman’ Torrejón del Rey y celebran el triunfo de la lectura y el trabajo en equipo

El triple objetivo se ha cumplido: Incentivar la lectura de libros, trabajar la comprensión lectora, fomentar el trabajo en equipo y crear vínculos entre bibliotecas.

viernes 10 de mayo de 2024 , 18:50h

El Polideportivo Municipal de Torrejón del Rey ha acogido esta mañana a los auténticos artífices del proyecto la Liga de los Libros: Bibliotecarios, directores, profesores y alumnos de los municipios participantes, Cabanillas del Campo, Quer, Yebes/Valdeluz y la localidad torrejonera. Más de 230 escolares acudieron en representación de todos los niños participantes, matriculados entre los cursos 1º y 6º de Primaria. Con el respaldo de sus corporaciones municipales han trabajado intensamente para garantizar el rotundo éxito de la iniciativa.



La alcaldesa de Torrejón del Rey, María Belén Manzano, acompañada por el edil de Cultura, Miguel Ángel Zaurín, y el de Medio Ambiente, José Manuel Galindo, ha expresado su agradecimiento a los respectivos equipos de gobierno, equipos directivos de colegios participantes, profesorado, alumnado, Bibliotecas Públicas Municipales y otras que han prestado sus lotes de libros (las Bibliotecas Públicas del Estado de Albacete, Cuenca y Guadalajara, así como la Biblioteca Pública Municipal de Marchamalo), bibliotecarios y a la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara (APANDAGU).



“Es fundamental el fomento de la lectura en los niños para que tengan un pensamiento autocrítico, para que sepan discernir entre lo que les gusta y no les gusta, un vocabulario amplio y rico y una referencia ortográfica y gramatical para escribir bien”, ha aseverado la regidora municipal torrejonera.



En tono cercano, se ha dirigido a los escolares:

“Como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho”.



Citando a Walt Disney ha concluido:



“Hay más tesoros en los libros que en todo el botín del pirata de la isla del Tesoro”.



Se ha tratado un acto que, a juicio de Zaurín, “pone de manifiesto el respaldo de las distintas Corporaciones Municipales implicadas a la educación y la cultura con mayúsculas, por encima de los colores políticos”.



Los alumnos de Primaria participantes en la Liga de los Libros han leído y jugado, gracias a la “goleada de preguntas” que se ha celebrado en sus distintos centros, una forma muy original de incentivar la lectura cuyo éxito está más que probado gracias a la experiencia acumulada en estas siete ediciones que lleva desarrollándose el programa.



Un éxito que han compartido hoy viernes los bibliotecarios, alma mater de la iniciativa, Pilar de Isidro (Cabanillas del Campo); Álvaro Pérez Carrero (Yebes/Valdeluz); Virginia López (Quer) y Ana Belén Relaño Rojo (Torrejón del Rey), profesores, alumnos, directores, así como los concejales de los distintos Gobiernos municipales de las localidades que han tomado parte, además del de Torrejón del Rey:



Por Cabanillas del Campo, la concejala y diputada provincial de Cultura, Rosa María García.



Desde Quer se han desplazado su homóloga, Conchi Bargiela; y Edgar Delgado, edil de Juventud.



De Yebes/Valdeluz ha asistido Milagros Hernández, concejala de Cultura.



Tras el recuento de puntos -entre los colegios participantes han logrado 1.048- se ha procedido a la entrega a la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara (APANDAGU) de un cheque simbólico correspondiente a un lote de libros. “Todos los goles que habéis metido en la portería se convierten mágicamente en un cheque para ayudar a una causa solidaria”, explicaba Álvaro, el bibliotecario de Yebes-Valdeluz, que ha hecho de maestro de ceremonia.



Lo recogieron su presidenta, Susana Núñez; la responsable de Gestión, Marta Cuadros; y la pedagoga, Teresa Lobit.



Teresa se ha dirigido a los escolares trasladándoles su agradecimiento porque “todo lo que habéis hecho vosotros –ha dicho- se lo vamos a enseñar a nuestros niños para que ellos también puedan llevar a cabo”. Un reconocimiento que hizo extensivo a la comunidad educativa y autoridades “que hacen posible que esto lo podamos desarrollar”.



El lote lo utilizarán dentro de las terapias que llevan a cabo “para que ellos puedan aprender a escuchar y hablar; para ayudarles cuando tengan problemas en el colegio y apoyarles en la lectura, porque a veces les cuesta un poquito más; con esto podemos generarles mayor interés por los libros”.



La actuación de La Chica de los Charcos and the Katiuskas Band puso la guinda al delicioso pastel educativo y cultural que los niños de la Campiña degustaron en el polideportivo de Torrejón del Rey.