Redondo reclama a Page que exija a Sánchez una financiación justa para que la región no se vea perjudicada por las cesiones al independentismo

Señala que la región necesita dinero para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos

REDACCION

jueves 02 de mayo de 2024 , 20:11h

El diputado autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha reclamado a Emiliano García-Page que exija a Pedro Sánchez una financiación autonómica justa para que Castilla-La Mancha no se vea perjudicada por las cesiones del presidente del Gobierno al independentismo para continuar en el sillón de La Moncloa.



Así lo ha indicado Redondo en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha indicado que Page debe explicar “cuáles son para este año los principios en los que basan la política de su gestión financiera para converger con el resto de las regiones de España”.



“Necesitamos dinero para que todos los ciudadanos de esta región puedan acceder a los servicios públicos sabiendo, además, que aquí lo tenemos más difícil que en otros lugares por, entre otras cosas, la dispersión de la población y la extensión del territorio”, ha dicho.



Así, Redondo ha afirmado que la región necesita “con urgencia una reforma del sistema de financiación autonómica que sea justa, transparente y que garantice la igualdad de los territorios que es de vital importancia y trascendencia porque sin financiación lo demás deja de ser importante porque no se podrá acceder a ello”.



A través de un marco justo de financiación podremos garantizar la educación, la sanidad, la política social, ayudar a la despoblación o ayudar a los agricultores y ganaderos, también a los 5.000 ecológicos que han quedado fuera de sus ayudas, o ayudar de verdad a los emprendedores, a sectores tan importantes como el turístico englobando la restauración y la hotelería o fomentando políticas activas que sirvan a la ciudadanía, ha destacado el diputado del PP.



Para Redondo, la pregunta “es bien sencilla después de cuatro años”. “¿Qué ha cambiado en el modelo de financiación o en las exigencias al gobierno central para conseguir esos 1.000 millones que consideraban para que esta comunidad estuviera financiada?”.



El diputado del PP regional ha recordado que el consejero habló de que los ingresos del sistema de financiación autonómico estarían en 6.863 millones y que consideraban totalmente insuficientes para Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que el grueso de los ingresos no financieros es de este sistema. “¿Han conseguido ya la revisión del fondo de suficiencia que se comprometieron a solicitar?”, ha cuestionado.



“Lo que no queremos que pase es que echemos constantemente la culpa al sistema de financiación autonómica de que descienda la población en nuestro territorio, de que no se cumplan las ratios de alumnos en los colegios o que no se pueda instaurar la carrera profesional sanitaria por lo mismo. Tienen una oportunidad de oro para reclamar a Sánchez más financiación para la región y que no cesa a las presiones de, en este caso, Cataluña”, ha afirmado.



Redondo ha destacado que los ayuntamientos deben estar presentes en esta negociación porque “prestan muchos servicios, como por ejemplo el canon del agua que ha impuesto Page y que son ellos los que tienen que cobrar con sus propios recursos.



“Tenemos una región compleja, que es la tercera por extensión, la octava por número de habitantes y la 17 por densidad de población. Somos Castilla-La Mancha y tenemos que defender nuestros intereses frente a cualquiera. Pero quien tiene la responsabilidad de las acciones que se toman es el Gobierno. Nosotros hacemos de forma responsable nuestro trabajo, alertamos sobre las cosas que entendemos tienen que corregirse para mejorar y buscamos que el gobierno de Sánchez pague lo que debe de manera justa a Castilla-La Mancha y a todos los ayuntamientos de la región”, ha concluido.