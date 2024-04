Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

6ºC de mínima y 17ºC de máxima con rachas de viento de hasta 23 km/h este lunes en Guadalajara

Este lunes ha amanecido en Guadalajara a las 7:26 y anochecerá a las 20:58, las temperaturas estarán entre 6°C y 17°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será moderado con una velocidad de 23 km/h y de dirección nordeste.

lunes 22 de abril de 2024 , 08:08h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos en el sureste de la Comunidad y cielos poco nubosos o despejados en el resto, salvo intervalos de nubes bajas al principio en el suroeste de Ciudad Real. Probables chubascos durante la segunda mitad del día en el sureste de Albacete, que podrían ir acompañados de tormenta.



Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios en la mitad sur y en descenso ligero en la mitad norte, más acusado en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso en el tercio sur y en acusado descenso en el resto, siendo el descenso notable en amplias zonas de Guadalajara y localmente en la Serranía de Cuenca.



Habrá heladas débiles en zonas de montaña del noreste, y los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte, que girarán en Albacete por la tarde a este y sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 21 grados en Albacete, entre los 10 y los 22 en Ciudad Real, entre 4 y 17 grados en Cuenca, entre 6 y 17ºC en Guadalajara y entre 7 y 21ºC en Toledo.



Llega una masa de aire ártico que desplomará las temperaturas en las próximas horas.-



La llegada de una masa de aire ártico por el norte y que irá desplazándose hacia el sur provocará un desplome de las temperaturas al inicio de la semana, principalmente en las diurnas. El tiempo se estabilizará a partir del miércoles con la entrada de un anticiclón por el oeste y una borrasca volverá a traer aire frío a partir del jueves, pero no será tan acusado como en los primeros días.



La formación de un anticiclón en el noroeste de Europa y de una borrasca en el Mediterráneo provocará un descenso generalizado de las temperaturas este lunes, con heladas en zonas altas de la mitad norte. Este descenso térmico se notará especialmente en Aragón, en el este de Castilla y León, en el norte de Madrid y Castilla-La Mancha y en el noroeste de Cataluña, donde se podrían producir lluvias localmente fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos en la región catalana por lluvias, viento y tormentas.



Las temperaturas máximas continuarán en ascenso en regiones del sur peninsular como Andalucía, que no notarán la entrada de frío polar hasta este martes, el día álgido de este episodio según la Aemet, cuando las heladas serán más generalizadas.



Asimismo, en las horas centrales del día también hará frío y el viento acrecentará esta sensación en la mitad norte peninsular donde las máximas no superarán los 15ºC, según apunta Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Asimismo, podrían producirse precipitaciones en el extremo norte, Baleares y zonas del centro.



Bajadas y subidas

Este episodio de frío finalizará este martes debido a la entrada de un anticiclón a partir del miércoles, que se desplazará hacia el suroeste interrumpiendo la entrada del frío polar proveniente del norte de Europa, según indican desde la Aemet. El tiempo comenzará a estabilizarse y se producirá un ascenso de las temperaturas generalizado, mientras que las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña.



Sin embargo, una borrasca de origen atlántico prevista para el jueves detendrá el ascenso térmico y provocará la bajada de temperaturas por el oeste y centro peninsular, mientras que en el este y Baleares subirán. Según la Aemet, será aire más fresco de lo normal para la época, pero no tan potente como el de principios de semana.