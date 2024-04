Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Temperaturas VERANIEGAS este sábado en Guadalajara, el mercurio llegará a los ¡27ºC!

Este sábado ha amanecido a las 7:39 y anochecerá a las 20:48, las temperaturas estarán entre 7°C y 27°C, el cielo estará despejado, el viento será muy debil de unos 5 km/h y de dirección nordeste

sábado 13 de abril de 2024 , 08:10h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas por la tarde en Toledo y Guadalajara.



Las temperaturas irán en aumento y los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 28ºC en Albacete, entre los 10 y los 27 en Ciudad Real, entre 6 y 28 grados en Cuenca, entre 7 y 27ºC en Guadalajara y entre 10 y 27ºC en Toledo.



Este fin de semana se enciende el horno ibérico: AEMET avisa de “temperaturas extraordinariamente altas” para esta época.-



Un enorme anticiclón va a entrar desde el suroeste y viene con uno de los ingredientes clave para crear una situación de calor anómalo: una masa de aire en altura (a unos 1500 metros) muy cálida para esta época del año.



Eso nos va a dar uno de los primeros episodios de "horno ibérico" del año. La estabilidad meteorológica, la ausencia de nubes y viento, el incremento de horas de sol... todo eso va a tirar de las temperaturas hacia arriba. Y no sólo en España, sino en todo el sur de Europa.



El calor se intensifica en España y es que el episodio de calor excepcional que vamos a tener el fin de semana no ha hecho más que empezar. Las temperaturas tocarán techo según el día y la zona pero en la mayor parte del territorio, las máximas podrán superar los 25ºC.



El sábado volverán a subir las máximas excepto en el noroeste peninsular. El domingo comenzarían a bajar las máximas en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y norte de Castilla y León.



Sin embargo, este día aún se superarán los 25ºC en gran parte del territorio peninsular y en las islas.



¿Dónde va a hacer más calor en España durante los próximos días?

Las Islas Canarias será la zona de España que alcance las temperaturas más altas, incluso lo suficiente para activar avisos por máximas de más de 34ºC o 35ºC.



Además, la calima será protagonista en las islas al menos hasta el sábado. Detrás de este episodio de calor y calima en Canarias se encuentra una masa de aire africano que arrastrará polvo sahariano hacia el archipiélago.



Sin embargo, no solo Canarias tendrá calor más propio de junio. Los 30ºC podrán alcanzarse este fin de semana en el valle del Ebro, en el sur de Galicia, en la Región de Murcia y aunque no los alcancen, quedarán muy cerca de esos 30ºC en el oeste de Andalucía, sur de Extremadura e incluso de Castilla-La Mancha.



¿Vamos a tener una ola de calor en España?

Aunque el calor será intenso durante el fin de semana en España y las temperaturas serán anómalas para esta época del año, no podemos hablar de «ola de calor». Para que se produzca, se tienen que dar unos criterios que no van a producirse.



Se considera ola de calor cuando el episodio dura más de 3 días, afecta al menos al 10% del territorio español, y los termómetros ascienden por encima de la temperatura umbral para cada estación durante ese periodo. Condiciones que no se van a dar en España durante los próximos días.



¿Hasta cuándo durará este calor?

La dorsal y el anticiclón sobre España -responsable de este calor- se retirará la próxima semana y se formará una vaguada llegue el lunes al norte peninsular. Además, el anticiclón se desplazará hacia el norte en medio del Atlántico, lo que favorecerá la llegada de flujo del norte sobre la península.



Esto provocará la llegada de aire algo más frío, aliviando las temperaturas principalmente en la mitad norte peninsular hasta el jueves. A partir de ese día, las temperaturas también podrían descender en el este peninsular.



Aunque los pronósticos pueden cambiar, parece que la próxima semana no será tan cálida como la actual. En el norte peninsular podrían registrarse temperaturas más acordes con la época del año.