“Cada euro que Page regala a Cataluña, es un euro menos con el que cuentan los pacientes para tener una atención mejor y moderna”

Agudo culpa a Page de utilizar su tiempo “en cualquier cosa, menos en gestionar los servicios públicos de CLM que están abandonados”, como la sanidad pública regional

jueves 11 de abril de 2024

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cargado contra Emiliano García-Page al que culpa de utilizar su tiempo “en cualquier cosa, menos a gestionar los servicios públicos de Castilla-La Mancha” y como ejemplo ha incidido en “la mala gestión en la sanidad pública regional”.



“Las vacaciones de Page le pesan más, que evitar el perjuicio que las listas de espera están provocando en la salud de los castellanomanchegos”. Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en Toledo, donde ha criticado que Emiliano García-Page lleve 9 años gobernando la región y en estos años no haya realizado una inversión económica suficiente para mejorar y modernizar la Atención Primaria como están reclamando los profesionales sanitarios y pacientes.



A su vez, la secretaria general ha señalado que esas inversiones tampoco se han llevado a cabo en mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios reclamadas desde hace mucho tiempo, como la recuperación de la carrera profesional sanitaria. “La cuál ha sido prometida en varias ocasiones por Page, pero que actualmente todavía los profesionales siguen a la espera”.



“Mucho menos ha hecho una inversión real”, ha continuado, para paliar las largas listas de espera sanitarias, “las más largas de toda España. Es vergonzoso que un Gobierno con la que está cayendo, no haya querido destinar una inversión real a uno de los puntales fundamentales que más preocupan en Castilla-La Mancha”, ha expresado.



Carolina Agudo ha recordado que en diversas ocasiones desde el Grupo Parlamentario Popular han registrado en las Cortes regionales diversas iniciativas, propuestas de resolución, incluyendo enmiendas a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para destinar dinero y llevar a cabo acciones que desde el Grupo Popular entienden que son “muy necesarias y reivindicadas”. En contra de ellas, Agudo ha insistido en que el PSOE-CLM “siempre ha rechazo nuestras propuestas de invertir el dinero necesario”.



La región cuenta con 100.000 pacientes que están sufriendo las largas esperas de esas listas sanitarias y la tendencia de esas listas es de incremento. “Son personas que están esperando mes a mes desde que Page es presidente. Hoy hay más pacientes que cuando Page accedió a la presidencia del Gobierno en el 2015.” Por ello, la dirigente popular ha destacado que la gestión de Emiliano García-Page es “un fracaso absoluto y un fracaso global. Page mucho habla y poco hace”.



Agudo ha aludido a declaraciones de Emiliano García-Page que decían que “si el PSOE accedía a los chantajes de los independentistas, no habría dinero para los hospitales y centros de salud” y ha añadido que el resultado lo tenemos ahora.



“Cada euro que se va a cumplir con las reivindicaciones de los independentistas catalanes apoyados con el Sí de los diputados socialistas de Page, es un euro menos que viene a Castilla-La Mancha para la mejora de la Atención Primaria, la atención al paciente y para recuperar la carrera profesional sanitaria. Cada euro que Page regala a Cataluña es un euro menos con el que cuentan los pacientes para tener una atención mejor y moderna” ha finalizado.