Este jueves juzgan a un joven acusado de tratar de agredir sexualmente a una chica en Ciudad Real

REDACCION

jueves 11 de abril de 2024 , 07:53h

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este jueves, 11 de abril, a A.C.R., un joven acusado de tratar de agredir sexualmente a una chica con la que había quedado en Ciudad Real, y para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de diez meses.



Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el suceso se produjo el 6 de abril de 2022, en las inmediaciones de un conocido parque acuático de Ciudad Real, cuando el acusado y la víctima se encontraban besándose de manera voluntaria.



Tras ello, el acusado insistió a la joven con irse a una “zona más oscura” para realizarle varios tocamientos que la perjudicada no quiso consentir.



Ante la negativa, el acusado agarró a la joven del cuello “de manera agresiva” y de las muñecas para que no se marchara del lugar, diciéndole “tú no te vas a ningún lado”.



Asimismo, y según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado arrebató el teléfono móvil a la víctima y lo tiró contra el suelo.



El comportamiento del acusado hizo que la víctima se marchara del lugar corriendo, siguiéndola el acusado andando y “sin aparente interés por alcanzarla”.



A consecuencia de estos hechos, la joven sufrió contusiones en muñecas y cuello, un hematoma en las cervicales y una crisis de ansiedad.



Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de diez meses por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, así como al pago de dos multas por dos delitos leves de daños hacia la joven. Además, pide aplicar una orden de alejamiento a la víctima durante un periodo de dos años y una medida de libertad vigilada por un periodo de cinco años.