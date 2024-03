La Iglesia de Cabanillas estrena una nueva talla de Cristo Resucitado

La imagen fue presentada en sociedad en los actos religiosos de este Domingo de Resurrección

domingo 31 de marzo de 2024

El templo parroquial de San Pedro y San Pablo de Cabanillas del Campo, y el conjunto de la comunidad católica del municipio, celebraron este 31 de marzo un Domingo de Resurrección muy especial, ya que fue el de la presentación en sociedad de una nueva talla de Cristo Resucitado con la que ya cuenta la localidad.



Se trata de una imagen que representa a Jesús venciendo al pecado y la muerte, un Cristo de Pascua realizado en madera, y que ha sido esculpido en el prestigioso taller de imaginería religiosa “ArteMartínez”, de Horche. La adquisición por parte de la parroquia cabanillera ha contado con la colaboración del Ayuntamiento.



Precisamente el alcalde, José García Salinas, junto a varios ediles de la corporación, participó este domingo de la ceremonia en la que se presentó la nueva imagen. Inicialmente la talla, junto a la de la Virgen, debía haber procesionado por las calles del casco, para protagonizar el tradicional “encuentro” de madre e hijo resucitado. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el desfile callejero, por lo que la representación del encuentro de Cristo y Virgen se celebró en el interior del templo. Asimismo, cabe destacar la presencia de la Banda de Música Provincial, de la Diputación de Guadalajara, que al no poder amenizar la procesión prevista, sí tocó algunos temas en el interior del templo, antes del inicio de la eucaristía habitual de esta jornada.



Con esta ceremonia, la parroquia ponía fin a las celebraciones de Semana Santa en Cabanillas, unos días en los que cabe destacar el desarrollo de la procesión del Viernes Santo, que finalmente sí se pudo celebrar por el recorrido previsto, gracias a que la lluvia dio algunas horas de tregua. No fue posible, no obstante, la instalación de la gran Cruz luminosa que la Hermandad de Cabanillas suele poner en estas fechas en los cerros que rodean el término municipal, debido a que los accesos estaban impracticables.