Los vecinos de Trijueque se sienten hartos y ciudadanos de segunda...enumeran 20 motivos

Cartas al Director

miércoles 20 de marzo de 2024 , 12:01h

Mi nombre es Sara y soy la presidenta de la asociación vecinal Belmira de Trijueque y queremos dar voz a toda una serie de problemas que tenemos en nuestro municipio.



Los vecinos de Trijueque y de las urbanizaciones La Beltraneja y el Mirador tenemos graves y grandes problemas en nuestro municipio y el Ayuntamiento de Trijueque nunca responde a nuestras quejas, no informa de nada a los vecinos, no tratan en los plenos todos los asuntos esenciales en nuestro municipio.



Por poner un claro y bochornoso ejemplo, en el último pleno ordinario de enero e 2024 y tras múltiples quejas sobre muchísimos asuntos del municipio, el pleno duró 3 minutos y se estuvo hablando de una misteriosa plaza de empleo pública que es la bibliotecaria, donde un día el Ayuntamiento informó de que la biblioteca estaba abierta y a la semana siguiente nadie sabía nada de la bibliotecaria, del cierre de la biblioteca, de la oferta de empleo pública que nunca salió ....y a dia de hoy y tras quejas registradas preguntando sobre este tema, el Ayuntamiento aún no se ha manifestado sobre este extraño hecho y la biblioteca sigue cerrada al público.



Los plenos pueden verse en Youtube y son cuanto menos bochornosos.



Pleno Ordinario del 8 de Enero de 2024 - Ayuntamiento de Trijueque (youtube.com)



Ni mencionar en dicho pleno los asuntos de interés pendientes de Trijueque como son:



1. El agua que tenemos, que el Ayuntamiento se niega a informar y dar parte a los vecinos de los análisis de agua de nuestro municipio, que hemos podido contactar con el SINAC y ver que hay puntos de Trijueque que en el último informe publicado el agua es NO APTA PARA CONSUMO y que el mismo ayuntamiento no ha informado poniendo en riesgo nuestra salud



2.Las obras, dinero de la diputación que se recibió y salió en las noticias 70.000€ destinados a asfaltar unas calles en muy mal estado, que tras anunciar en prensa que se habían finalizado dichas obras, las calles siguen en el mismo estado y todos los vecinos nos preguntamos a dónde se ha destinado ese dinero si las calles a asfaltar siguen en tan mal estado sin tocar.



3 Las cuentas públicas que llevan desde 2018 sin publicarse en el portal de transparencia, que tras reunión con el alcalde Javier Vela el dia 7/12/23 nos informó de que estaban auditando por muy dudosos procedimientos ( un conocido que lo hacía en sus ratos libres y que al no cobrar, pues no se sabía cuando lo iba a acabar, y que no se le podían pedir plazos, del que tampoco tenemos conocimiento ni constancia del nombre o empresa que realmente está auditando y que desde luego al ser un conocido no queda claro el proceso de transparencia que requiere tal acto como es una auditoría de un Ayuntamiento)



4.Las basuras que tenemos cubos nuevos tirados en el punto limpio sin colocar desde hace más de un mes y los que tenemos están rotos y sucios, que tenemos el punto limpio abierto solo los domingos por la mañana, que no tenemos contenedores de poda en un municipio cuya mayor parte de habitantes tiene una parcela y mucha poda,)



5.Del transporte que tenemos que no cumplen contrato y el Ayuntamiento no hace por que se cumpla, que tenemos un autobús que baja a Guadalajara 3 veces al dia y una de subida y apenas para diariamente, que el Ayuntamiento desconoce los horarios y como el Samar de transporte no les responde , ellos no hacen nada.



6.Del desastroso y peligroso estado de parques, zonas infantiles y zonas deportivas de tal modo que nuestra infancia y juventud no puede usar las zonas por peligros de salud y caída de columpios, aparte de enfermedades que pueden coger en estos espacios ( pincharse o cortarse con hierros oxidados, tornillos, maderas rotas y astilladas...)



7.De la depuradora rota y peligrosa que tenemos en la beltraneja, donde hace años murió un niño y estuvo desaparecido casi un año y a cuyo recinto se puede acceder fácilmente y sigue destapado, siendo insalubre y peligroso para habitantes y animales de la zona)



8.Del depósito de agua roto que requiere arreglo y aún no han sacado ni presupuesto ni modo e intención de hacerlo.



9. Del alumbrado, que tenemos farolas que se caen a trozos literal, y amplias zonas donde las farolas rotas no funcionan y donde las nuevas no funcionan tampoco por la falta de bombillas y mantenimiento. Además tenemos desde hace años farolas nuevas en el punto limpio tiradas en el suelo sin colocar que ni sabemos si funcionan. 9. Del estado deplorable de las urbanizaciones, llenas de basura y maleza, tapando alcantarillas, aceras, parque infantil...llenas de basura que durante meses no se recoge y de plagas como cucarachas en calles y viviendas.



10.Del colegio y su falta de seguridad en las entradas donde los cierres del colegio son irrisorios y arcaicos, una pestaña en lo alto que sube y baja y que no asegura el cierre total de las puertas por lo que cualquier puede entrar al colegio en cualquier momento o cualquier niño que llegue a ello puede escaparse, aparte de la nula seguridad de que un desconocido pueda interrumpir en nuestro patio y hacer cualquier cosa a nuestros niños,de la caldera del colegio que no debe de estar dentro del centro y estando al lado de nuestros pequeños de 3 y 4 años, se rompe a menudo y cuyas obras han sido aplazadas de marzo a finales de curso supuestamente, sin tener conocimiento de ello de forma oficial sino a través del AMpa. El alcalde Javier Vela nos comunicó que está estudiando los terrenos para poder hacer una petición a Diputación para la construcción de una escuela en condiciones, que tiene que salir del ayuntamiento dicha petición y que a día de hoy no ha salido, teniendo entonces 2 colegios pequeños en el municipio, repartidos a una distancia considerable, y sin gimnasio propio por lo que los niños tiene que salir tanto en épocas de frío o calor incluso lluvia a las instalaciones deportivas municipales , que también se encuentran en mal estado dado que los escalones están rotos y oxidados, el baño de inunda cuando llueve y salen aguas grises de los baños, y el techo con el aire se vuelve y tienen que desalojar el centro.



11.De las ofertas de empleo publico que se supone que sacan y luego no se sabe más del tema,como son el de bibliotecaria que ni salió a oferta pública, o la de alguacil que aún no ha salido, o la de juez de paz que en el pleno extraordinario del 13 de marzo dijeron que la elección de juez de paz no es por méritos ni nota sino propuesta de la alcaldía que luego es votada en pleno, pero tal propuesta no tiene orden ni claridad sino que es pura propuesta del alcalde, lo que da a entender que al margen de méritos, estudios o exámenes, las puesto se cubren por dudoso proceso.



12. De la falta de limpieza y desbroce que hace peligrar a las viviendas en el municipio dado que estamos rodeados de maleza y esta zona tiene mucha zona verde y no tenemos cortafuegos.



13.De robos en viviendas y establecimientos,



14.De la falta de mantenimiento de carreteras con baches que hacen que los vecinos tengamos que estar denunciando al Ayuntamiento por rotura de ruedas.



15.De las repetidas quejas por obligar a solicitar cita previa en un ayuntamiento donde apenas hay gente y mucho menos colas, y que tras tener respaldo por parte del defensor del pueblo de que el Ayuntamiento de Trijueque no debe obligar a solicitar cita previa, tenemos conocimiento de que a algunos vecinos aún a día de hoy se les sigue sin atender sin cita previa cuando vemos a secretarias en la puerta fumando , con el móvil en la mano, yendo de compras en horario laboral e incluso al taller de coches de la urbanización...



16.De la falta de cumplimiento de la ley en materia de informar a los vecinos por bando móvil, tablón de anuncios o redes sociales. El ayuntamiento apenas informa, y si lo hace es tarde y mal ( por ejemplo el pleno extraordinario se anunció en la sede electrónica con 3 días de antelación y en el bando móvil el mismo día del pleno por la mañana, dejando a los vecinos sin poder asistir y reclamar y además a los que sí pudimos registrar preguntas, no se nos contestó en el pleno)



17.De la verguenza que supone para nuestro municipio que se hable en un pleno sobre los presupuestos y que de 75.000€ aproximadamente ordinarios, se destinen apenas 3500€ al colegio, 3000 a la calefacción del colegio y nada más y nada menos que 50.000€ a las fiestas!!! Donde el año pasado fueron 40.000€ de los cuales a cada urbanización se le cedió 2990€ aproximadamente para poner 2 tristes hinchables , y el resto 33.000€ fueron a las fiestas del pueblo que realmente fueron 2 o 3 hinchables igualmente y el resto para todos.



18.Ni que decir tiene que se esta restaurando la plaza del Trijueque, una plaza donde en septiembre se instaló una plaza de toros portátil y que al levantar la plaza y desmontarla se rompió entera aceras ( que ya estaban en mal estado antes pero quedaron intransitables) y que , tras el arreglo que se está haciendo de unos 180.000€ ( parte lo financia Diputación de Guadalajara) se supone que este septiembre de nuevo con las fiestas, volverán a poner la plaza de toros encima de la plaza nueva de Trijueque.



19.Nulo mantenimiento de zonas de interés turístico( tenemos un mirador precioso mal conservado, una antigua iglesia en ruinas, una fuente lavadero con mucha historia llena de pérdidas de agua , basura y maleza, un torreón.... todo en condiciones inaceptables que hace que nuestro pueblo tenga cero interés turístico y parezca de la postguerra)



20.Del nulo compromiso del Ayuntamiento de Trijueque con la asociación Liberhuella que lleva a cabo su labor en materia de colonias felinas de Trijueque, cuya labor de castración que tan apoyada debería estar por el Ayuntamiento , incluidas ayudas directas, indirectas y cursos para los vecinos y las colonias felinas por el bien de todos en el municipio.



Y una larga lista de irregularidades, faltas a la ley, vulnerabilidad de derechos a los vecinos y problemas que de la falta de contestación que tiene el Ayuntamiento a toda queja vecinal registrada, haciendo del silencio administrativo su modus operandi, hemos empezado a trabajar para ponerlo en conocimiento de instancias superiores al Ayuntamiento de Trijueque como son la Diputación de Guadalajara, la Junta de comunidades de Castilla la Mancha,, el Ministerio de sanidad de la junta de comunidades de CLM y de España, denuncias al Portal de Transparencia y al Tribunal de Cuentas, muchísimas denuncias al Defensor del Pueblo , a la Consejería de Economía de CLM e incluso a los propios partidos políticos tanto actuales (PP y VOX) cómo anterior legislatura(PSOE) y al Presidente de la Junta de Comunidades Emiliano Garcia Page, y también estamos en trámites con la CAVE de CLM y la Confederación Nacional de Asociaciones de Vecinos para poder tener amparo legar ante la indefensión que actualmente sufrimos los habitantes de Trijueque, un municipio con 1560 habitantes censados en 2023 cuyos derechos están siendo pisoteados y vapuleados sin que a día de hoy se tomen cartas en el asunto.



Tal es nuestro hartazgo que hemos decidido dar el paso y sacar denuncia pública de toda esta amarga situación por medios de comunicación , prensa y radio así como redes sociales para ver si por fin alguien se hace eco y sirve de altavoz para encauzar esta montaña de problemas y podemos recibir respuesta y tratamiento digno, dado que parecemos ciudadanos de segunda sin siquiera derecho a ser respondidos a nuestras quejas, pero pagamos nuestros impuestos a Trijueque y ni siquiera sabemos a que se destina, cuánto dinero dispone el municipio ni nada.



Llegados a este punto y a la espera de respuesta por parte de instancias superiores, estamos valorando iniciar una demanda civil de los vecinos de Trijueque frente al Ayuntamiento por todos estos hechos, esperaremos a ser legalmente informados pero estamos hartos, enfadados y cansados de esta situación insostenible.



De todo lo expuesto anteriormente y de mucho más tenemos pruebas documentadas que serán remitidas a todo aquel que quiera investigar y hacerse eco de nuestro problema; imágenes, videos, quejas registradas y demás para apoyar a los hechos que queremos denunciar y que la gente pueda ver el lamentable estado de Trijueque y urbanizaciones y la dejadez de esta administración, dejándonos indefensos ante su frecuente falta de compromiso y solución a nuestros problemas, lo que lleva a la mayor parte de los habitantes que pueden a abandonar Trijueque por la falta de crecimiento y desarrollo que lleva, falta de ocio y cultura para adultos, falta de actividades para la infancia y la juventud, falta de servicios para la tercera edad como es una enfermera para los análisis... Gracias de antemano por su atención.



Fdo.: Sara Planet