Putin, reelegido para un quinto mandato presidencial en Rusia con el 87 % de los votos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de marzo de 2024 , 21:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue reelegido el domingo para un quinto mandato con más del 87% de los votos, según el recuento tras tres días de votación en el país.



La votación se llevó a cabo entre las 08.00 y 20.00 hora local y, por cuanto el territorio de Rusia se extiende a través de once husos horarios, los primeros colegios electorales, situados en el extremo oriente de país, cerraron a las 09.00 GMT.



Putin, de 71 años, logró su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas occidentales.



Seguirá siendo presidente de este país durante otros seis años, tras los que podrá volver a presentarse a la reelección, ya que reformó en 2020 las cláusulas de la Constitución que le impedían seguir en el Kremlin.



El segundo candidato más votado fue el comunista Nikolái Jaritónov con el 4 % de los votos, seguido por el representante del partido Gente Nueva, Vladislav Davankov, con 3,86 %. El último aspirante es el ultranacionalista Leonid Slutski, que suma el 3 % de las papeletas.



La oposición al Kremlin no pudo concurrir en los comicios, ya que la CEC no registró a sus candidatos por diferentes motivos técnicos o defectos de forma, por apoyar la paz en Ucrania.



La CEC, que no invitó a observadores occidentales, negó hoy que se produjeran graves irregularidades, aunque expertos independientes y la prensa en el exilio denunciaron varios casos de manipulación electoral.



La participación a falta de tres horas para el cierre de los colegios superaba el 74%, con lo que se espera que marque un máximo histórico desde las primeras elecciones presidenciales directas en Rusia celebradas en 1991.



Según la Comisión Electoral Central (CEC), al cierre de las urnas la participación ciudadana era del 73,33 por ciento, y rozaba el máximo histórico en unas elecciones presidenciales, que es de 74,66 por ciento (1991), a falta aún de los datos definitivos.



En esta ocasión, los electores rusos pudieron emitir su sufragio en tres modalidades: con la tradicional papeleta y electrónicamente, sea desde una terminal o a distancia por internet.



Un total de 112 millones de electores estaban citados a la urnas para estos comicios presidenciales, los octavos en la historia de Rusia.